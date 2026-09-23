VIDEO: Madonas novadā mazgadīgs zēns bēg no policijas ar ātrumu līdz 187 km/h
Piektdien, 18. septembrī, Madonas un Cesvaines apkārtnē norisinājās bīstama "Audi" pakaļdzīšanās, kuras laikā 2013. gadā dzimis zēns, bēgot no policijas, attīstīja ātrumu līdz pat 187 km/h. Kā noskaidroja Valsts policija, zēns automašīnu bija paņēmis tēvam nezinot. Tiešām skan neticami.
18. septembrī ap pulksten 17.09 Madonā, Lazdonas ielā (virzienā uz Oskara Kalpaka ielu), policijas darbinieki mēģināja apturēt automašīnu “Audi”. Transportlīdzekļa vadītājs nepakļāvās likumsargu prasībām un uzsāka bēgšanu. Transportlīdzekļa vadītājs turpināja bēgšanu cauri Madonai pa Rūpniecības un Saules ielām, tālāk dodoties Cesvaines virzienā pa autoceļu Pļaviņas–Madona–Gulbene (P37), kā arī iebraucot Cesvaines pilsētas teritorijā pa Pils un Augusta Saulieša ielām.
Bēgšanas laikā automašīna tika vadīta agresīvi, rupji pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus un apdraudot citu satiksmes dalībnieku drošību. Atļautais braukšanas ātrums tika būtiski pārsniegts gan apdzīvotās vietās, gan ārpus tām — atsevišķos posmos automašīnas ātrums sasniedza pat 187 km/h.
Pulksten 17.20 automašīna “Audi” apstājās Cesvainē, Augusta Saulieša ielā netālu no stadiona. Pārbaudes laikā likumsargi konstatēja, ka transportlīdzekli vadījis 2013. gadā dzimis zēns, kurš tēvam nezinot bija paņēmis automašīnas atslēgas, lai pabraukātos.
Par notikušo uzsākta resoriskā pārbaude, un lietas materiāli tiks izvērtēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām gan attiecībā uz mazgadīgā rīcību, gan vecāku atbildību par bērna uzraudzību.
Valsts policija atkārtoti aicina vecākus un aizbildņus uzmanīt savu transportlīdzekļu atslēgu glabāšanu un pārrunāt ar bērniem bezatbildīgas rīcības sekas un apdraudējumu pašu un līdzcilvēku dzīvībai.