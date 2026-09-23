Pirmo reizi Rīga ZOO darbosies vēlēšanu iecirknis
Šogad 15. Saeimas vēlēšanās pirmo reizi savu balsi varēs nodot arī Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā. Vēlēšanu iecirknis Nr. 151 atradīsies Rīga ZOO "Abinieku mājā" Meža prospektā 1.
Ieeja vēlēšanu iecirknī būs no Rīga ZOO apmeklētāju autostāvvietas puses. Teritorijā būs izvietotas norādes, kas palīdzēs atrast ceļu līdz "Abinieku mājai". Turklāt šis būs visai neparasts vēlēšanu iecirknis – kamēr vēlētāji izdarīs savu izvēli, turpat līdzās viņus vēros neatkarīgie vēlēšanu novērotāji "Abinieku mājas" vardes.
15. Saeimas vēlēšanas notiks sestdien, 3. oktobrī, un vēlēšanu dienā iecirknis Rīga ZOO, tāpat kā pārējie vēlēšanu iecirkņi Latvijā, būs atvērts no plkst. 8.00 līdz 20.00. Savukārt balsi glabāšanā būs iespējams nodot Rīga ZOO un citos vēlēšanu iecirkņos arī pirms vēlēšanām:
- Pirmdien, 28. septembrī no plkst. 17:00 līdz plkst. 20:00;
- Otrdien, 29. septembrī no plkst. 8:00 līdz plkst. 11:00;
- Trešdien, 30. septembrī no plkst. 17:00 līdz plkst. 20:00;
- Ceturtdien, 1. oktobrī no plkst. 8:00 līdz plkst. 11:00;
- Piektdien, 2. oktobrī no plkst. 12:00 līdz plkst. 15:00.
Saeimas vēlēšanās vēlētāji var balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā. Lai nobalsotu, līdzi jāņem derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb eID karte.
Nobalso un dodies ciemos pie zoodārza iemītniekiem
Rīga ZOO aicina pēc balss nodošanas izmantot iespēju apmeklēt arī zoodārzu. Pie "Abinieku mājas" būs izvietotas zīmes ar QR kodu, kuru noskenējot būs iespējams saņemt digitālu kuponu 20% atlaidei Rīga ZOO ieejas biļetei.
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Savukārt trešdien, 30. septembrī, spēkā būs arī ierastā Rīga ZOO Senioru diena – senioriem, uzrādot pensionāra apliecību, ieeja zoodārzā ir bez maksas.
Jāņem vērā, ka vēlēšanu iecirkņa un zoodārza darba laiks atšķiras. Rīga ZOO kases šobrīd ir atvērtas katru dienu no plkst. 10.00 līdz 18.00, zoodārza teritorijā iespējams uzturēties līdz plkst. 19.00, bet iekštelpu ekspozīcijas pieejamas līdz plkst. 18.30.
Plašāka informācija par 15. Saeimas vēlēšanām un balsošanas kārtību pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļvietnē cvk.lv, savukārt aktuālā informācija par Rīga ZOO apmeklējumu – rigazoo.lv.