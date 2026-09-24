Latvijas koksne kā balsts valsts enerģētiskajai neatkarībai - utopija vai realitāte?
Laikā, kad dažādu energoresursu cenās joprojām valda nenoteiktība par gaidāmo ziemu, ir svarīgi uz valsts enerģētisko neatkarību raudzīties stratēģiskā līmenī. Vietējās biomasas kurināmajam – šķeldai, malkai un granulām – ir būtiska loma Latvijas enerģētiskajā neatkarībā. Tiek lēsts, ka ap 80% Latvijā patērētās siltumenerģijas avots ir biomasas kurināmais.
Par biomasas kurināmā nozīmi un iespējām stiprināt Latvijas enerģētisko neatkarību stāsta Latvijas Biomasas asociācijas “LATbio” valdes priekšsēdētājs Didzis Palejs.
Latvijā kā valstī, kur ir četri gadalaiki, siltums ir vajadzību piramīdas pašā apakšā. Bez siltumenerģijas ziemu izdzīvot būtu ārkārtīgi grūti, ja ne neiespējami. Centrālās statistikas pārvaldes mājsaimniecību budžeta apsekojumā 2019. gadā konstatēts, ka apmēram 33% mājsaimniecību Latvijā apkures vajadzībām iegādājas iegādājās malku, briketes vai granulas. Savukārt centrālapkurē siltumenerģijas avots pamatā ir biomasas kurināmais, lielākoties šķelda. Tā kā lielāko daļu Latvijas teritorijas klāj meži, ir skaidrs, ka mums pašiem ir savs siltumenerģijas resursu potenciāls. Cik liels tas ir, un kā to izmantojam?
Saražojam vairāk nekā patērējam
Latvija ir viens no nozīmīgākajiem granulu ražotājiem Eiropā, tāpēc pašu vajadzībām biomasas kurināmo varam nodrošināt sev paši. Pēc nozares aplēsēm, 2025. gadā Latvijā saražoja aptuveni divus miljonus tonnu granulu, ieņemot otro vietu Eiropā aiz Vācijas. Latvijā nodrošina divu tipa granulu ražošanu – premium granulas, ko izmanto mājsaimniecības un mazākās apkures iekārtās, un industriālā tipa granulas, kas vairāk tiek eksportētas un izmantotas lielās siltumenerģijas un elektroenerģijas ražotnēs. Šie granulu veidi atšķiras ar ražošanas tehnoloģiju – premium granulas ir ar zemāku pelnu saturu, tāpēc piemērotākas mājsaimniecību katliem.
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Granulu vietējā patēriņā pēdējos gados bijis ievērojams patēriņa pieaugums. No saražotajām granulām ap 350 000 tonnu tiek patērēts vietējā tirgū, bet lielākā daļa produkcijas nonāk eksportā. Lielākās eksporta valstis ir Lielbritānija, Dānija un Itālija, kur granulas izmanto gan centralizētajā siltumapgādē, gan elektroenerģijas ražošanā un koģenerācijas stacijās.
Pirms Krievijas pilna iebrukuma Ukrainā Latvijā gadā patērēja ap 200 000 tonnu granulu. Strauji paaugstinoties elektrības un gāzes cenām, pieauga pieprasījums pēc citiem enerģijas veidiem, tostarp granulām. Arī tagad tirgū jūtamas līdzīgas vēsmas un nenoteiktība energoresursu cenās. Precīzs granulu patērētāju skaits nav zināms, jo granulas izmanto arī uzņēmumi un pašvaldības. Ja pieņem, ka viena mājsaimniecība apkurei patērē vidēji 4–5 tonnas granulu sezonā, pašreizējais patēriņš varētu atbilst aptuveni 50 000– 60 000 mājsaimniecību vajadzībām. Tādējādi granulas Latvijai ir ne tikai eksporta produkts, bet arī vietējās enerģētiskās drošības resurss, kas ļauj daļai iedzīvotāju apkurei izmantot vietējo koksnes biomasu.
Necērtam, lai sildītos
Taču neviens meža īpašnieks vai nozares uzņēmums neaudzē un necērt mežu tikai tāpēc, lai iegūtu kurināmo. Mežsaimniecība Latvijā ir būtiska tautsaimniecības nozare. Tās un saistīto apakšnozaru īpatsvars pie izstrādes apjomiem 16 miljoniem kubikmetru veido ap 8,8% no valsts iekšzemes kopprodukta, liecina “Latvijas valsts mežu” meža un saistīto nozaru sociālekonomiskās ietekmes izvērtējums. [i]
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Mežsaimniecības un kokapstrādes mērķis ir iegūt pēc iespējas augstākas pievienotās vērtības produktus. Katram produktam ir sava cena, un ekonomiskā ieinteresētība nodrošina to, ka augstvērtīgie materiāli nenonāk enerģētikā. Enerģētiskā koksne normālos tirgus apstākļos ir lētākā no visām izejvielām. Līdz ar to enerģētiskā koksne nav iemesls, kāpēc mežsaimnieki izstrādā savu mežu. Tas ir tikai blakusprodukts, kas rodas, novācot ražu mežā.
Kad mežā tiek novākta raža, bez vērtīgākajiem kokmateriāliem tur ir arī zari, mizas un zemākas kvalitātes koksne, savukārt kokapstrādē – zāģskaidas, šķelda un citi atlikumi. Ražojot produktus ar augstu pievienoto vērtību, rodas daudz blakusproduktu, piemēram, ražojot zāģmateriālus, apmēram 50 % ir pārpalikumi. Mēbelēm šis īpatsvars ir vēl lielāks – gatavās produkcijas sastāvā ir tikai ap 20 % no sākotnējā materiāla. Likumsakarīgi, ka šie materiāli netiek izmesti; tos izmanto tālāk. Piemēram, zemas kvalitātes koksne tiek izmantota malkas ražošanai, zari – šķeldas, priežu miza – mulčas ražošanai. Premium granulas galvenokārt ražo no tīrām koksnes skaidām, kas rodas zāģmateriālu ražošanas procesā. Tādējādi granulas ir daļa no plašāka kokmateriālu izmantošanas cikla, kurā no viena koka cenšas iegūt pēc iespējas vairāk dažādu produktu un lielāku vērtību.
Vienlaikus jāvēro, kā valstī attīstās gan mežu platības, gan saražotās koksnes apjoms. Meža platības lēnām, tomēr diezgan stabili pieaug, taču iegūtās koksnes apjomiem ir iespējama izaugsme. Pašlaik mežu platība Latvijā ir nedaudz virs 50%, bet iegūtais koksnes apjoms 2022. gadā bija ap 13 miljoniem kubikmetru, pēdējos gados neuzrādot būtisku pieaugumu. [ii] Tas nozīmē, ka īpaša loma ir mežu kopšanai. Ja valstī ir noteikts apjoms mazkvalitatīvu mežu, kas netiek kopti, nebūs iespējams izaudzēt augstvērtīgus materiālus, kas veido labāku koksnes apjomu. Latvijā zemei ir ne tikai emocionāla nozīme – tā ir ražošanas līdzeklis. Ja skatāmies uz rūpnieciskajiem mežiem, ko izmantojam ekonomikas uzturēšanā, svarīgi, lai meži tiktu apsaimniekoti efektīvi, lai tajos ir produktīvas, labi ražojošas audzes.
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Rezerves – arī biomasas kurināmajam
Īpaši enerģētiskās krīzes laikā un citos kritiskos brīžos svarīgākais ir nodrošināt cilvēkiem siltumu un enerģijas pieejamību. Normālos tirgus apstākļos enerģētiskā koksne ir viens no lētākajiem koksnes produktiem, taču krīzes situācijās cenas un pieprasījums var strauji mainīties. To labi parādīja 2022. gads, kad granulu cenas būtiski pieauga un veidojās paradokss – vasarā granulu cena bija augstāka nekā novembrī un decembrī.
Lai turpmāk izvairītos no līdzīgiem satricinājumiem, mājsaimniecībām vēlams kurināmo iepirkt pakāpeniski, savukārt valstiskā līmenī būtu vērts apsvērt stratēģisku kurināmā rezervju veidošanu. Līdzīgi kā degvielas nozarē tiek uzturētas rezerves, arī enerģētiskās koksnes uzkrājumi varētu palīdzēt nodrošināt kurināmā pieejamību centrālapkurei vai lielākām lokālajām katlumājām aukstās ziemās, strauja cenu kāpuma vai citu krīžu gadījumā. Latvijā koksnes un enerģētisko šķeldu ražo valsts uzņēmums “Latvijas valsts meži”, kā arī vairāki specializēti privātie mežsaimniecības un enerģētikas uzņēmumi. Tas prasītu papildu izmaksas, taču ļautu valstij un uzņēmumiem labāk plānot energoapgādi un mazinātu risku, ka īsā periodā visiem nepieciešami lieli kurināmā apjomi. Latvijai ir būtiska priekšrocība – vietējie, atjaunojamie koksnes resursi. Mums ir iespēja lielu daļu siltumenerģijas saražot tepat, nepaļaujoties tikai uz importētiem energoresursiem. Tāpēc enerģētiskā neatkarība nav tikai jautājums par to, cik daudz kurināmā saražojam, bet arī par to, vai spējam nodrošināt tā pieejamību brīdī, kad tas visvairāk nepieciešams.
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Latvijā koksne kā enerģētiskās neatkarības balsts nav utopija – vietējie resursi tam ir. Taču tā nav arī automātiska realitāte. Lai šo potenciālu izmantotu, nepieciešama gudra mežu apsaimniekošana, efektīva kokapstrāde, atbilstoša infrastruktūra, ilgtermiņa kurināmā plānošana un risinājumi cenu svārstību gadījumiem. Enerģētiskā neatkarība sākas ne tikai mežā, bet arī lēmumos par to, kā šo resursu izmantot.