Kopš 2018. gada Latvijā ar remigrācijas koordinatoru atbalstu atgriezušies 6700 cilvēki
No 2018. gada, kopš strādā remigrācijas koordinatori, Latvijā ar to atbalstu atgriezušās aptuveni 6730 personas, trešdien Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisiju informēja Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Reģionālo atbalsta instrumentu nodaļas vadītājs Zigmārs Erts.
Kā liecina informācija VARAM mājaslapā, remigrācijas koordinators ir atbalsta persona, kas palīdz sagatavoties atgriešanās procesam un dzīvei konkrētā Latvijas reģionā. Koordinators sniedz individuālas, bezmaksas konsultācijas un palīdz apzināt būtiskākos jautājumus, kas saistīti ar pārcelšanos un iekārtošanos Latvijā.
Ar remigrācijas koordinatoru atbalstu 2018. gadā Latvijā atgriezās 399 personas, 2019. gadā - 656, 2020. gadā - 1023, 2021. gadā - 894, 2022. gadā - 653, 2023. gadā - 909, 2024. gadā - 774, bet 2025. gadā - 882 personas. Savukārt 2026. gadā ar koordinatoru atbalstu Latvijā atgriezušās 510 personas.
Erts pauda, ka vidēji gadā tie ir ap 10% no kopējā remigrantu skaita.
Kā būtiskākie izaicinājumi remigrācijas koordinatoru darbā tika minēts nepietiekams finansējums un kapacitāte. Atbalsts koordinatoriem saglabājies 2018. gada līmenī, un papildus būtu nepieciešami aptuveni 100 000 eiro gadā.
Koordinatoru darbu apgrūtina arī darbinieku mainība institūcijās, kuras dēļ sadarbība un izpratne par remigrācijas jautājumiem nereti jāveido no jauna. Vienlaikus katra remigranta situācija var skart vairākas dzīves jomas un iestādes, tādējādi koordinatoriem jāstrādā ar plašu jautājumu loku.
Tāpat kā izaicinājums tika norādīts atgriezeniskās saites trūkums, jo remigranti var mainīt savus plānus vai pārtraukt saziņu, kas apgrūtina uzskaiti.
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Pastāv arī reģionāli specifiski izaicinājumi. Piemēram, Latgales pierobežā lēmumu par atgriešanos var ietekmēt drošības apsvērumi. Tāpat koordinatoru darbā parādās arī jauni jautājumi, tostarp par valsts aizsardzības dienestu pēc atgriešanās Latvijā.
VARAM vērtējumā koordinatoru tīkls strādā, taču tā kapacitāte jāpielāgo pieaugošajam jautājumu lokam.