Latvijā gaidāma miglaina nakts; sinoptiķi brīdina par sliktu redzamību
Foto: Edijs Pālens/LETA
Latvijā gaidāma miglaina nakts.
Sabiedrība

Latvijā gaidāma miglaina nakts; sinoptiķi brīdina par sliktu redzamību

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Seko Jauns.lv Google

Naktī uz ceturtdienu daudzviet Latvijā pasliktināsies redzamība, vietām veidosies bieza migla, prognozē sinoptiķi.

Latvijā gaidāma miglaina nakts; sinoptiķi brīdina ...

Dažviet gaidāms lietus. Būs lēns vējš un bezvējš. Minimālā gaisa temperatūra +5..+10 grādi, Kurzemes rietumkrastā - līdz +13 grādiem.

Ceturtdien būs daļēji mākoņainas debesis un vietām īslaicīgi līs. Valsts galējos austrumos gaidāms apmācies un lietains laiks. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš un maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +11 grādiem Krievijas pierobežā līdz +17 grādiem dažviet Kurzemē un Zemgalē.

Rīgā nav gaidāmi būtiski nokrišņi, mākoņi daļēji klās debesis, naktī un no rīta iespējama migla. Naktī iestāsies bezvējš un gaiss atdzisīs līdz +9 grādiem, piepilsētā - līdz +5..+8 grādiem. Dienā pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz +15 grādiem.

Tēmas

Laika ziņasLaikapstākļi

Citi šobrīd lasa