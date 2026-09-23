Latvijā gaidāma miglaina nakts.
Sabiedrība
Šodien 14:37
Latvijā gaidāma miglaina nakts; sinoptiķi brīdina par sliktu redzamību
Naktī uz ceturtdienu daudzviet Latvijā pasliktināsies redzamība, vietām veidosies bieza migla, prognozē sinoptiķi.
Dažviet gaidāms lietus. Būs lēns vējš un bezvējš. Minimālā gaisa temperatūra +5..+10 grādi, Kurzemes rietumkrastā - līdz +13 grādiem.
Ceturtdien būs daļēji mākoņainas debesis un vietām īslaicīgi līs. Valsts galējos austrumos gaidāms apmācies un lietains laiks. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš un maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +11 grādiem Krievijas pierobežā līdz +17 grādiem dažviet Kurzemē un Zemgalē.
Rīgā nav gaidāmi būtiski nokrišņi, mākoņi daļēji klās debesis, naktī un no rīta iespējama migla. Naktī iestāsies bezvējš un gaiss atdzisīs līdz +9 grādiem, piepilsētā - līdz +5..+8 grādiem. Dienā pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz +15 grādiem.