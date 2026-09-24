"Kādu piemēru jūs rādat?!" Kulberga alus glāze uzjundī asas diskusijas par politiķu atbildību sabiedrības priekšā
Neilgi pēc tam, kad 3,09 promiļu reibumā pie stūres tika pieķerts nu jau bijušais labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, "Latvijas Radio 1" žurnālists konfrontēja Latvijas premjerministru Andri Kulbergu par to, ka politiķis manīts basketbola spēles laikā malkojam alu.
"Latvijas Radio 1" radījumā "Labrīt" Kulbergam tika uzdoti jautājumi par Uzulnieka gadījumu, uz kuriem ministru prezidents norādīja, ka "alkoholisms ir atkarība, kas ir jāārstē" un uzsvēra, ka neatkarīgi no šī gadījuma, valdības darbs līdz vēlēšanām turpināsies. Tomēr kādā brīdī žurnālists pievērsās pašam Kulbergam, nosodot viņa lēmumu lietot alkoholu basketbola spēles laikā. "Jūs gan Latvijas izlases basketbola spēlē sēdējāt pirmajā rindā - uz viena ceļa bērns, otrā rokā alus glāze..." Kulbergam pārmeta žurnālists, uz ko premjers atbildēja ar neizpratni, vaicājot "Ko jūs ar to gribat pateikt?"
"Nu jūs kā Ministru prezidents kādu piemēru rādat?" neatlaidās žurnālists. Kulbergs viņam atbildēja ar pretjautājumu: "Kādā ziņā - "piemēru"? Uz ko LR1 pārstāvis precizēja, ka jautājums esot par to, kādu piemēru ar šādu rīcību premjers rāda sabiedrībai.
Manāmi saērcināts Kulbergs atbildēja sekojoši: "Es savā brīvajā laikā varu, es atvainojos, pavadīt laiku tā kā jebkurš basketbola fans, tāpat kā jebkurš ģimenes loceklis, tāpat kā jebkurš cilvēks. Vai tad mums valstī ir aizliegts dzērienus pirkt un lietot? Es tā īsti nesapratu jūsu jautājumu. Šajā gadījumā es nebiju darbā, un [arī] es nepildu darba pienākumus basketbola laukumā. Dīvains jums jautājums," pauda politiķis.