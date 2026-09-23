222 km/h pie atļautajiem 90 un 3,69 promiles: policija atklāj, ko fiksējusi uz Latvijas ceļiem
No 16. līdz 22. septembrim Valsts policija piedalījās Eiropas ceļu policijas tīkla organizētā drošības akcijā “ROADPOL drošības dienas”, kuras laikā policija pastiprināti veica ceļu satiksmes kontroli. Akcijas laikā reģistrēti 883 ceļu satiksmes negadījumi, tostarp trīs negadījumi ar traģiskām sekām. Kopumā nedēļas laikā likumsargi satiksmē fiksējuši vairākus tūkstošus pārkāpumu, tostarp agresīvos braucējus, dzērājšoferus, kopumā fiksēti 55 autovadītāji alkohola reibumā, un ātrumpārkāpējus – viens no rupjākajiem ātruma pārkāpumiem bija 222 km/h pie atļautajiem 90 km/h.
“ROADPOL drošības dienu” laikā valstī kopumā notika 883 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 71 satiksmes dalībnieks, tostarp desmit gājēji, 15 velosipēda vadītāji un septiņi elektroskrejriteņu vadītāji. Diemžēl aizvadītās akcijas laikā bojā gāja trīs personas – Ludzas novadā dzīvību zaudēja kāds automašīnas “Suzuki” vadītājs, kurš netika galā ar transportlīdzekļa vadību, kā rezultātā nobrauca no ceļa braucamās daļas, Bauskas novadā ceļu satiksmes negadījumā dzīvību zaudēja kāds vīrietis, kā arī Siguldas novadā vieglās automašīnas sadursmē ar kravas automašīnu dzīvību zaudēja vieglā spēkrata vadītājs. Pērn šīs akcijas laikā notika 909 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 117 personas un trīs gāja bojā.
Akcijas laikā Valsts policija papildu ikdienas satiksmes kontrolei pastiprināti uzmanību pievērsa mazāk aizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku, tostarp velosipēdistu, elektroskrejriteņu un motociklu vadītāju drošībai, drošības jostu un bērnu sēdeklīšu lietošanas nosacījumu ievērošanai, kā arī uzraudzīja atļautā ātruma ievērošanu.
Valsts policijas darbinieki, apturot pārkāpējus, nedēļas laikā par dažādiem pārkāpumiem ceļu satiksmē ir pieņēmuši 2 902 administratīvo pārkāpumu lēmumus, lielākā daļa no visiem fiksētajiem pārkāpumiem ir bijuši par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu – likumsargi apturējuši un pie atbildības saukuši 1 141 ātruma pārkāpēju. Šīs nedēļas laikā arī ar tehniskajiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli, ir fiksēti vairāk nekā 8 000 pārkāpumu. Viens no rupjākajiem ātruma pārkāpumiem bija fiksēts Jelgavas novadā, Glūdas pagastā, uz autoceļa P97, kur automašīnas “Honda” vadītājs pie atļautā braukšanas ātruma 90 km/h, brauca ar ātrumu 222 km/h, tādejādi pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu vairāk par 120 km/h. Par šādu ātruma pārkāpumu paredzēts ne tikai naudas sods, bet arī atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Skaudra statistika iezīmējas šogad akcijas laikā, jo pieķerti 55 autovadītāji, kuri braukuši alkohola reibumā, no kuriem lielākā daļa jeb 38 autovadītāji saukti pie kriminālatbildības. Viens no smagākajiem pārkāpumiem konstatēts Valmieras novadā, Kocēnu pagastā, kur uz autoceļa V166 avarēja kāds automašīnas “Renault” vadītājs, kuram tika konstatētas 3,69 promiles, par ko Valsts policija uzsāka kriminālprocesu. Četri autovadītāji pieķerti braucam narkotisko vielu iespaidā. Vēl 26 gadījumos autovadītāji saukti pie administratīvās atbildības par agresīvu braukšanu.
Valsts policija atgādina, ka ceļu satiksmes drošība ir visu satiksmes dalībnieku kopīga atbildība. Lai arī pastiprināta kontrole palīdz mazināt pārkāpumu skaitu un novērst bīstamas situācijas, būtiskākais ir katra paša apzinīga rīcība ikdienā – ievērot atļauto braukšanas ātrumu, nekad nesēsties pie stūres alkohola vai narkotisko vielu ietekmē, lietot drošības jostu un parūpēties par mazāk aizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku drošību. Valsts policija aicina ikvienu ceļu satiksmes dalībnieku būt atbildīgam un atcerēties – daudzas traģiskas sekas satiksmē ir iespējams novērst ar katra paša atbildīgu rīcību.