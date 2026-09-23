Telpas apskate Daugavpilī beidzas ar iespaidīgu atradumu - pie sievietes gados izņem 15 340 nelegālo cigarešu
Septembrī Daugavpilī telpas apskates laikā Valsts policijas amatpersonas atrada un izņēma 15 340 nelegālo cigarešu. Likumsargi izņēma cigaretes gan bez valsts akcīzes nodokļa markām, gan ar Baltkrievijas Republikas akcīzes nodokļa markām. Saistībā ar šo notikumu Valsts policija ir uzsākusi kriminālprocesu pret 1954. gadā dzimušu sievieti.
2026. gada 15. septembrī Daugavpilī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas, pārbaudot operatīvo informāciju, saistībā ar akcīzes nodokli apliekamo preču nelikumīgu apriti, veica telpas apskati, kuras laikā atrada ievērojamu daudzumu cigarešu un kopumā izņēma 15 340 nelikumīgu cigarešu.
Jānorāda, ka likumsargi atrada un izņēma 9200 cigarešu “Marlboro” bez valsts akcīzes nodokļa marķējuma, 5660 cigarešu “NZ Gold” un 480 cigarešu “Queen Superslims” ar Baltkrievijas Republikas akcīzes nodokļa marķējumu.
Saistībā ar šo noziedzīgo nodarījumu Valsts policijā ir uzsākts kriminālprocess, un 1954. gadā dzimušajai sievietei tajā ir piemērots statuss persona pret kuru uzsākts kriminālprocess.
Valsts policijā uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 221. panta pirmās daļas, proti, par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu šķidrumu nelikumīgu izgatavošanu (ražošanu), uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā. Par šāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.