FOTO, VIDEO: Ņujorkas un Tokijas cienīgs skats - Rīgas centrā atklāts Baltijā lielākais 3D ekrāns
Rīgas centrā šodien, 23. septembrī, atklāts Baltijā lielākais lielformāta 3D digitālais vides reklāmas ekrāns. Tas izvietots vienā no galvaspilsētas noslogotākajām vietām – uz tirdzniecības centra “Origo” fasādes pie Centrālās stacijas.
Jaunā digitālā ekrāna reklāmas laukums ir 214 kvadrātmetri, un tā abas plaknes savienotas ar noapaļotu stūri. Šāda konstrukcija ļauj demonstrēt īpaši veidotu saturu, radot telpisku 3D efektu.
Rīgas centrā atklāts Baltijā lielākais 3D digitālais ekrāns
Rīgas centrā trešdien, 23. septembrī, atklāts Baltijā lielākais lielformāta 3D digitālais vides reklāmas ekrāns. Tas izvietots vienā no galvaspilsētas noslogotākajām ...
Ekrāns atrodas Stacijas laukumā 2. Tā novietojums izvēlēts tā, lai saturu varētu redzēt no vairākām intensīvām satiksmes plūsmām Rīgas centrā – gan no 13. janvāra ielas, gan Marijas un Satekles ielas puses. Savukārt, tuvojoties krustojumam no Raiņa bulvāra, vienlaikus iespējams saskatīt abas ekrāna plaknes un līdz ar to arī pilnvērtīgāko 3D efektu.
Uzņēmums “JCDecaux Latvia”, kas ekrānu pozicionē kā jaunu premium digitālās vides reklāmas risinājumu, norāda, ka šī ir viena no vietām ar visintensīvāko satiksmes plūsmu Rīgā.
Pēc uzņēmuma aplēsēm, pie 10% reklāmas raidlaika ekrāns var nodrošināt vairāk nekā 470 000 reklāmas kontaktu jeb impresiju nedēļā. Standarta reklāmas materiālu ilgums paredzēts sešas sekundes, taču iespējams demonstrēt arī garākus – 12 sekunžu – materiālus.
Līdzīga tipa lielformāta 3D ekrāni jau kļuvuši par ierastu pilsētvides sastāvdaļu tādās pasaules metropolēs kā Ņujorka, Tokija un Londona. Tagad šāda mēroga risinājums nonācis arī Rīgas centrā.