"Smart-ID" ievieš jaunu iespēju lietotājiem
Smart-ID lietotāji Latvijā turpmāk varēs izveidot vai atjaunot kontu, izmantojot viedtālruņa NFC funkciju un Latvijas eID karti. Jaunajam risinājumam vairs nebūs nepieciešams eID karšu lasītājs vai cita papildu ierīce.
Lai izmantotu jauno reģistrācijas iespēju, nepieciešams NFC atbalstošs viedtālrunis, Smart-ID lietotne un Latvijas eID karte ar derīgiem PIN kodiem. Viss process notiek telefonā un aizņem līdz aptuveni piecām minūtēm.
Smart-ID lietotnē lietotājam jāizvēlas reģistrācija ar eID karti, jāievada nepieciešamie kartes dati un jāpieliek eID karte pie telefona. Pēc kartes mikroshēmā esošo datu nolasīšanas tiek izveidoti Smart-ID PIN kodi un pabeigta konta aktivizēšana.
Līdz ar NFC reģistrācijas ieviešanu vairs nebūs iespējams izveidot jaunu Smart-ID kontu, izmantojot eID karšu lasītāju.
Alternatīva attālinātai reģistrācijai
Līdz šim lielākā daļa Smart-ID lietotāju jaunus kontus izveidoja, izmantojot attālināto biometrisko reģistrāciju, savukārt pirmreizējā reģistrācija bieži notika bankā klātienē. NFC risinājums piedāvā vēl vienu iespēju — pirmo vienkāršo attālināto veidu, kā jauns lietotājs var izveidot Smart-ID kontu, izmantojot tikai telefonu un eID karti.
Līdzīga sistēma Igaunijā tika ieviesta 2026. gada martā. Pēc Smart-ID sniegtās informācijas NFC reģistrācija kopš tās ieviešanas kļuvusi par tur visbiežāk izmantoto jauna konta izveides metodi.
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“Smart-ID Latvijā ir visbiežāk lietotais elektroniskās autentifikācijas un parakstīšanās rīks. To izmanto 1,2 miljoni iedzīvotāju, kas katru dienu veic gandrīz vienu miljonu darījumu,” norāda SK ID Solutions AS Latvijas filiāles vadītāja Ludmila Bērica.
Viņa uzsver, ka NFC reģistrācija ļaus Smart-ID kontu izveidot vienkāršāk, vienlaikus saglabājot drošības prasības.
Reģistrācijai nepieciešama pati eID karte
NFC tehnoloģija nodrošina, ka identitātes pārbaude notiek, fiziski nolasot eID kartes mikroshēmā esošos datus. Tādēļ telefonam un eID kartei reģistrācijas laikā jāatrodas vienuviet — Smart-ID kontu nevar izveidot attālināti, ja personai nav piekļuves pašai kartei.
Tomēr ne visas eID kartes būs izmantojamas NFC reģistrācijai arī turpmāk.
No 9. decembra eID kartes ar Cosmo 8.1 mikroshēmu vairs neatbildīs kvalificētā e-paraksta prasībām. Līdz ar to ar šīm kartēm nebūs iespējams veikt ne pirmreizēju, ne atkārtotu Smart-ID reģistrāciju, izmantojot NFC vai eID karšu lasītāju.
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Vienlaikus esošie Smart-ID konti turpinās darboties arī pēc šī datuma.
Cilvēkiem, kuru eID kartē ir Cosmo 8.1 mikroshēma, pirmreizēja Smart-ID konta reģistrācija pēc 9. decembra joprojām būs iespējama, klātienē dodoties uz kādu no bankām, kas izmanto Smart-ID. Bankas klientam nav obligāti jābūt.
Lai pārbaudītu savas eID kartes mikroshēmas veidu, iespējams izmantot LVRTC izveidoto pārbaudes rīku reg.eparaksts.lv/eidinfo.
Smart-ID aicina lietotājus, kuriem nepieciešams izveidot vai atjaunot kontu, to izdarīt savlaicīgi, kamēr NFC reģistrācija ar atbilstošām eID kartēm ir pieejama.
“Lietotāji sagaida, ka droši digitālie pakalpojumi būs arī vienkārši lietojami. Atsakoties no eID karšu lasītāja un ieviešot reģistrāciju ar NFC, mēs padarām Smart-ID konta izveidi ievērojami ērtāku, saglabājot visaugstākos drošības standartus,” norāda Bērica.
Pēc konta izveides Smart-ID iespējams izmantot drošai autentifikācijai, elektroniskai dokumentu parakstīšanai un piekļuvei dažādiem digitālajiem pakalpojumiem.
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Plašāka informācija par Smart-ID reģistrāciju ar eID karti un NFC tehnoloģijas izmantošanu pieejama Smart-ID mājaslapā.