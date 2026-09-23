Latvijā rosina aizliegt sejas aizsegšanu publiskās vietās
Nacionālā apvienība rosina noteikt ierobežojumus sejas aizsegšanai publiskās vietās. Tas attiektos uz tādu apģērbu kā seju aizsedzošas maskas, lakati un ķiveres, vienlaikus paredzot izņēmuma gadījumus.
Par publisku vietu priekšlikuma izpratnē tiktu uzskatīta publiskā ārtelpa un iekštelpas, tostarp valsts un pašvaldību iestādes, izglītības un medicīnas iestādes, veikali, kultūras un publisko pasākumu norises vietas.
“Publiskajā telpā cilvēka seja ir būtiska saziņas un identificēšanas sastāvdaļa. Ir situācijas, kurās sabiedrības drošības un kārtības nodrošināšanai ir svarīgi, lai cilvēku būtu iespējams identificēt. Tāpēc priekšlikums paredz ierobežot sejas aizsegšanu publiskās vietās, vienlaikus saglabājot izņēmumus gadījumiem, kad sejas aizsegšanu nosaka profesionālie pienākumi, veselības apsvērumi, sports vai citi objektīvi apstākļi,” norāda Saeimas deputāts Edvīns Šnore.
Likumprojekts paredz izņēmumus, tostarp gadījumos, kad sejas aizsegšana nepieciešama profesionālo pienākumu veikšanai, sporta nodarbībās un sacensībās, mākslas pasākumos, valsts un tautas svētkos un kultūras pasākumos, kā arī nelabvēlīgu laikapstākļu vai veselības stāvokļa dēļ. Precīzākus nosacījumus un to piemērošanu paredzēts noteikt Ministru kabineta noteikumos.
Līdzīgi ierobežojumi jau pastāv vairākās Eiropas valstīs – Francijā, Beļģijā, Dānijā, Austrijā un citviet.
Priekšlikums paredz, ka par noteiktā ierobežojuma neievērošanu piemērojama administratīvā atbildība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.