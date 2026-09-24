Rēzeknē gaidāms “StartUP festivāls”: kļūsti par daļu no Latvijas jaunuzņēmumu kopienas
9. oktobrī Rēzeknē norisināsies “StartUP festivāls”, turpinot 2025. gadā Daugavpilī aizsākto iniciatīvu Latgales jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstībai. Pasākums pulcēs jaunuzņēmumu dibinātājus, investorus, augstskolu un atbalsta organizāciju pārstāvjus no Latgales un visas Latvijas. Pērn dalībnieku lielā atsaucība un pozitīvās atsauksmes apliecināja interesi par jaunuzņēmumu un inovāciju tēmām arī ārpus Rīgas. Šogad iniciatīva turpinās Rēzeknē, veidojot jaunas iespējas zināšanu, pieredzes un kontaktu apritei reģionā.
“Jaunuzņēmums jau no pirmās dienas var tiekties tālāk par savas pilsētas un vietējā tirgus robežām. Tā izaugsmi nosaka idejas kvalitāte, dibinātāju zināšanas un spēja atrast finansējumu, partnerus un ceļu līdz klientam. LIAA uzdevums ir palīdzēt perspektīvām Latgalē radušām iecerēm kļūt par dzīvotspējīgiem uzņēmumiem un sasniegt eksporta tirgus. “StartUP festivāls” Rēzeknē ir praktiska daļa no šī darba,” uzsver LIAA direktore Ieva Jāgere.
Festivāla programmā uzmanība tiks pievērsta praktiskiem jautājumiem, ar kuriem sastopas jaunuzņēmumu dibinātāji. Kā piesaistīt pirmo investīciju ASV, kā izmantot mākslīgo intelektu uzņēmuma veidošanā, pēc kādiem kritērijiem investori izvēlas jaunuzņēmumus, kuros ieguldīt, kā arī kādi atbalsta un finansējuma instrumenti uzņēmējiem ir pieejami Latvijā un Eiropā.
Programmā tiks apskatīta arī universitāšu loma uzņēmumu attīstībā un finansējuma piesaistē, intelektuālais īpašums akadēmiskajā vidē un ceļš no mācību programmas līdz sava jaunuzņēmuma dibināšanai. Dalībniekus sagaidīs dibinātāju pieredzes stāsti, startup prezentācijas un auditoriju iesaistoša diskusija “Ko tu darītu dibinātāja vietā?”, savukārt festivāla noslēgumā durvis vērs “theLAB Rēzekne” – jauna vieta RTU Rēzeknes akadēmijā, kur idejas pārtaps prototipos un būs iespēja eksperimentēt, radīt un attīstīt inovācijas.
“Liela daļa Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas aktivitāšu joprojām koncentrējas Rīgā, taču talants, idejas un uzņēmība ir visā Latvijā. Latgalē redzam lielu potenciālu, un mūsu mērķis ir radīt vairāk iespēju vietējiem cilvēkiem satikt domubiedrus, iegūt kontaktus un pieredzi un soli pa solim veidot spēcīgāku jaunuzņēmumu kopienu,” saka Annija Mežgaile, TechChill vadītāja
Papildus festivāla pamatprogrammai notiks pitch darbnīca kopā ar uzņēmēju Ernestu Štālu, kurā dalībnieki praktiski apgūs, kā savu ideju pasniegt skaidri un pārliecinoši, strukturēt prezentācijas stāstu un izvairīties no biežākajām kļūdām. Darbnīcā tiks apskatīts arī tas, kam investori pievērš uzmanību, vērtējot jaunuzņēmumu prezentācijas. Vairākiem izvēlētiem Latgales jaunuzņēmumiem, kas piedalīsies darbnīcā, būs iespēja savu ideju prezentēt arī uz festivāla skatuves.
Festivāls norisināsies 9. oktobrī no plkst. 9.30 līdz 17.00 RTU Rēzeknes akadēmijā.
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Pasākumu ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Latvijas valsts budžeta līdzfinansētās “Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas” un “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekta atbalstu organizē LIAA reģionālā pārstāvniecība Rēzeknē sadarbībā ar RTU Rēzeknes akadēmiju.