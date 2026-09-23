Avena dēļ varētu mainīt Pilsonības likumu - apsver pilnīgu dubultpilsonības aizliegumu ar Krieviju
Ja nonāks pie situācijas, kad nebūs iespējams Krievijas miljardierim Pjotram Avenam atņemt Latvijas pilsonību, balstoties uz drošības iestāžu atzinumu, tad, visdrīzāk, tiks izskatīta iespēja grozīt Pilsonības likumu, bez izņēmumiem aizliedzot dubultpilsonību ar Krieviju, trešdien Saeimas Pieprasījumu komisijas sēdē sprieda Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Edvīns Šnore (NA).
Šnore sacīja, ka izmaiņu gadījumā šāds liegums tiktu piemērots bez izņēmumiem, kāds ir Avenam.
Iekšlietu ministra Jāņa Dombravas (NA) atbildē uz "Progresīvo" pieprasījumu pausts, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP), izvērtējot Avena lietā esošos dokumentus, ir konstatējusi, ka nav informācijas par to, ka Avens būtu apzināti sniedzis nepatiesas ziņas vai noklusējis faktus, kas attiecas uz viņa Latvijas pilsonības iegūšanas nosacījumiem.
Pārvalde administratīvā procesa laikā vairākkārt esot vērtējusi Avena Latvijas pilsonības iegūšanas tiesiskumu. Izvērtējot Avena lietā esošos dokumentus, tai skaitā dokumentu autentiskumu, pārvalde nav konstatējusi, ka Avens Latvijas pilsonību būtu ieguvis nepamatoti.
Līdz ar to pārvalde nav konstatējusi Pilsonības likumā noteikto pamatu Latvijas pilsonības atņemšanai saistībā ar nepatiesu ziņu sniegšanu vai faktu noklusēšanu. Tāpat PMLP rīcībā neesot informācijas, kas būtu par pamatu sākt pārbaudes lietu par Avena Latvijas pilsonības atņemšanu, balstoties uz citiem Pilsonības likumā paredzētajiem nosacījumiem.
Vienlaikus 2025. gadā PMLP nosūtījusi valsts drošības iestādēm pieprasījumu izvērtēt Avena atbilstību Pilsonības likuma normai, kas paredz iespēju atņemt Latvijas pilsonību personai, kura sniegusi būtisku atbalstu valstij vai personām, kas apdraud demokrātisku valstu teritoriālo nedalāmību, suverenitāti un neatkarību vai konstitucionālo iekārtu.
Dombrava skaidro, ka pamats PMLP pieņemt lēmumu par pilsonības atņemšanu šādā gadījumā būtu no valsts drošības iestādēm saņemta informācija, jo tieši šo iestāžu kompetencē ir konstatēt attiecīgos apstākļus. PMLP savukārt būtu jāpārbauda, vai pilsonības atņemšanas gadījumā Avens nekļūtu par bezvalstnieku.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ja PMLP kļūs zināms, ka Avens pēc 2016. gada 20. aprīļa ieguvis tādas valsts pilsonību, kuras iegūšanas gadījumā Latvijas pilsonību nav iespējams saglabāt, pārvalde rosinās pārbaudi par viņa Latvijas pilsonības atņemšanu, norādīts ministra atbildē.
Ministrs arī norāda, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs iepriekš sāktajā kriminālprocesā nav ieguvis pierādījumus, ka Avens pilsonību būtu ieguvis noziedzīgas rīcības rezultātā.
Kā ziņots, "Progresīvie" prasīja Dombravam skaidrot Avena Latvijas pilsonības iegūšanas un saglabāšanas tiesiskuma pārbaudi un valsts drošības risku izvērtēšanu. Vēl 2023. gada februārī vēstīja, ka Latvijas drošības iestāde vērtē, vai ir pamats pilsonības atņemšanai Avenam.
Attiecīgais jautājums aktualizējās pēc Krievijas 2022. gada 24. februārī sāktā iebrukuma Ukrainā.
Avens Latvijas pilsonību ieguva 2016. gadā. Viņš 2012. gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni, bet pēc Krievijas plašā iebrukuma Ukrainā Ordeņu kapituls nolēma ordeni atņemt. Drīz vien pēc tam arī Latvijas Universitātes (LU) Senāts nolēma Avenam atņemt LU goda doktora grādu.
Saeima 2023. gadā pieņēma grozījumus Pilsonības likumā, paredzot iespēju atņemt Latvijas pilsonību personām, kas citastarp būtiski atbalstījušas Krievijas īstenoto karu Ukrainā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Avenam un un viņa biznesa partnerim Mihailam Frīdmanam tika noteiktas ASV, Lielbritānijas, ES un citu valstu sankcijas, jo šīs valstis uzskata, ka viņi ir Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam tuvi cilvēki un apkalpo Kremļa intereses, arī Krievijas agresiju Ukrainā. 2026. gada 22. septembrī Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu pārstāvji bez plašākiem skaidrojumiem vienojās Frīdmanu svītrot no sankciju saraksta.
Eiropas Savienības Tiesa (EST) pirms tam bija atcēlusi ES Padomes lēmumu par Avenam un Fridmanam noteiktajām sankcijām periodā no 2022. gada 28. marta līdz 2023. gada 15. martam, bet turpmāk viņiem noteiktās ES sankcijas joprojām bija spēkā. Avenam noteiktās sankcijas spēkā ir joprojām.
Latvijas valdība 2026. gada 22. septembrī Frīdmanam noteica nacionālā mēroga finanšu un ieceļošanas ierobežojumus.
Latvija iesniegusi apelācijas sūdzības par EST lēmumu Avena un Frīdmana sankciju lietās. Latvijas Tieslietu ministrija iepriekš pamatoja, ka, pieņemot sankcijas, gan par Avenu, gan Frīdmanu bijuši gūti sākotnējie pierādījumi par aktīvi sniegtu materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju vai Ukrainas destabilizāciju.
Avens un Frīdmans bija "Alfa Group" akcionāri. Šajā grupā ietilpst viena no lielākajām Krievijas bankām "Alfa Bank". "Financial Times" ziņoja, ka Avens pārtraucis dalību komercbankas "Alfa Bank" kapitālā, savas daļas pārdodot biznesa partnerim Andrejam Kosogovam.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gadā Avens ar ģimeni dzīvo Latvijā.