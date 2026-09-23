“Bite” brīdina klientus: naktī Vidzemē un Pierīgā iespējami sakaru traucējumi
Mobilo sakaru operators SIA "Bite Latvija" naktī uz ceturtdienu, 24. septembri, veiks tīkla programmatūras pilnveidošanas darbus Vidzemē un Pierīgā, aģentūrai LETA pavēstīja kompānijā.
"Bite Latvija" tīkla programmatūras pilnveidošanas darbus veiks vairāk nekā 200 bāzes stacijās Alūksnes, Balvu, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Smiltenes, Valkas un Valmieras novados, kā arī Siguldas un Mārupes novados un Jūrmalā. Darbus īstenos ceturtdien, 24. septembrī no plkst. 0.30 līdz 3. Šajā laikā katrai bāzes stacijai paredzētas divas īslaicīgas restartēšanas reizes, katra aptuveni trīs minūšu ilgumā.
Darbu laikā atsevišķi kompānijas klienti var saskarties ar īslaicīgiem balss sakaru, mobilā interneta un citu pakalpojumu darbības traucējumiem 2G, 4G un 5G tīklā.
Ja pēc darbu noslēguma rodas sakaru darbības traucējumi, kompānija aicina vispirms restartēt ierīci, nepieciešamības gadījumā atkārtoti. Ja problēmu neizdodas novērst, klienti Latvijā aicināti sazināties ar kompāniju, zvanot uz numuru 1601.
Kompānijā min, ka tīkla programmatūras pilnveidošanas darbi ir daļa no "Bite Latvija" tīkla attīstības programmas. Līdz šim plānotie uzlabojumi ir īstenoti vairākos Latvijas reģionos, kur programmatūras pilnveidošanas process noritēja bez būtiskas ietekmes uz klientu ikdienas sakariem.
"Regulāri atjauninot tīkla programmatūru, mēs ne tikai uzlabojam esošo pakalpojumu darbību, bet arī stiprinām tīkla noturību un gatavību nākotnes risinājumiem," min "Bite Latvija" Radio tīkla departamenta vadītājs Aleksandrs Beļajevs.
Jau ziņots, ka "Bite Latvija" apgrozījums pagājušajā gadā bija 209,825 miljoni eiro, kas ir par 14,2% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa bija 24,703 miljoni eiro, kas ir par 26,7% mazāk nekā 2024. gadā.
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Kompānija reģistrēta 2005. gadā, un tās pamatkapitāls ir 44 miljoni eiro. "Bite Latvija" vienīgais īpašnieks ir Lietuvas "Bite group", kas pieder globālam aktīvu pārvaldīšanas uzņēmumam "Providence Equity Partners".