Identificētas sešas vietas Eiropā, kur Krievija potenciāli varētu censties īstenot iebrukumu
Publiskajā telpā izskanējušas ziņas, ka Krievijas uzbrukums kādai NATO valstij sāk kļūt aizvien reālāks. Lai gan nereti kā viens no potenciālajiem mērķiem tiek minēta Polijas teritorija, analītiķis Patriks Fors Jauns.lv norāda, ka šāda iespējamība ir salīdzinoši neliela. Tomēr viņš uzsver, ka patlaban ir identificēti seši potenciālie Krievijas mērķi.
Fors norāda, ka Krievija kopš 2026. gada septembra sākusi pielietot spiediena eskalācijas stratēģiju, īstenojot uzbrukumus vairākos virzienos, un fiziskos uzbrukumus apvienojot ar digitālajiem. "Brīdī, kad tavi droni lido pāri kādai NATO valsts gaisa telptai, tu agresīvi centies demonstrēt spēku," norāda analītiķis. "Turklāt, šādā veidā iespējams destabilizēt kādas mērķvalsts gaisa telpu par salīdzinoši zemām izmaksām."
Fors norāda, ka negatīvie aspekti, ko šādas provokācijas izraisa mērķvalstīs ir vairāki - dronu apturēšana prasa salīdzinoši lielas izmaksas, ietekmē valsts reputāciju spējā sevi aizsargāt, un provokācijas rada nemieru iedzīvotājos. "Bailes ir ļoti spēcīgs propagandas instruments. Cilvēks, kurš ir nobijies, vairs nedomā tik skaidri, un šis nav viedoklis - tā ir bioloģija. Kad cilvēks izjūt bailes, viņa organismā tiek apturēti procesi, kas ļauj spriest racionāli un ķermenis pārslēdzas izdzīvošanas režīmā. Un tieši brīdī, kamēr cilvēks, tajā skaitā valstu administrācijas, vēl ir baiļu iespaidā, agresors ar manipulācijas palīdzību piedāvā savu risinājumu, lai šīs bailes mazinātu - piemēram, piedāvājot valstīm "kompromisus", kas citkārt tām būtu nepieņemami. Bailes šādām sarunām atver durvis."
„Šāda spēka demonstrēšana palīdz Krievijai aizēnot grūtības, ar ko tā saskaras Ukrainas frontē, vienlaikus sējot bailes un vairojot nestabilitāti Eiropā,” norāda Fors.
Analītiķis uzsver, ka šo eskalāciju virza vēl kāds būtisks un stratēģisks iemesls - iebiedējot Eiropas valstis, Krievija cenšas veicināt šo valstu gaisa aizsardzības sistēmu iepirkumus, pēc kuriem jau ir liels pieprasījums Persijas līča valstīs - un lielais pieprasījums automātiski rada deficītu Ukrainai.