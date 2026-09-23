PVD brīdina suņu saimniekus: Ādažu novadā lapsām konstatēts gaļēdāju mēris
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) aicina suņu īpašniekus pirms došanās pastaigās pa mežiem pārliecināties, vai suns ir vakcinēts pret gaļēdāju mēri, jo šī lipīgā vīrusu infekcijas slimība, ar kuru slimo gan savvaļas plēsēji, tostarp lapsas un jenotsuņi, gan mājas suņi, laboratoriski apstiprināta lapsām Ādažu novadā.
Tāpat pastaigu laikā būtu jāievēro piesardzība – suns jātur pavadā, lai nepieļautu nekādu tā nejaušu kontaktu ar lapsām un citiem savvaļas dzīvniekiem, to līķiem vai izdalījumiem. Ja pastāv aizdomas, ka suns tomēr ir nonācis kontaktā ar iepriekš minēto, būtu nekavējoties jāsazinās ar veterinārārstu.
Dzīvniekiem, kuri slimo ar gaļēdāju mēri, var būt elpošanas un gremošanas sistēmas traucējumi, koordinācijas problēmas, krampji, dezorientācija un izmainīta uzvedība. Cilvēkiem gaļēdāju mēris nav bīstams. Suņus no saslimšanas visefektīvāk pasargā savlaicīga vakcinācija.
Papildus gaļēdāju mērim lapsām konstatēts arī listeriozes ierosinātājs. Ar listeriozi var saslimt gan dzīvnieki, gan cilvēki, tomēr inficēšanās tieša kontakta ceļā no dzīvniekiem ir reta.
PVD Dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības daļas vadītāja Madara Volka: “Gaļēdāju mēris un listerioze nav jaunas slimības – to ierosinātāji jau iepriekš ir konstatēti dzīvnieku populācijā Latvijā, tādēļ tas neliecina par jaunu slimību parādīšanos, bet atgādina par profilaktiskajiem pasākumiem, lai pasargātu suņus no iespējamas saslimšanas. No mājdzīvniekiem visuzņēmīgākie ir jauni suņi līdz gada vecumam un kažokzvēri līdz piecu mēnešu vecumam. Citām dzīvnieku sugām un cilvēkam gaļēdāju mēra vīruss saslimšanu neierosina.”
Lapsas laboratoriski tika izmeklētas pēc tam, kad iedzīvotāji ziņoja par dzīvnieku netipisku uzvedību, radot aizdomas par iespējamu saslimšanu ar trakumsērgu. Laboratorisko izmeklējumu rezultāti aizdomas par trakumsērgu neapstiprināja, taču dzīvniekiem konstatēts gaļēdāju mēris un listeriozes ierosinātājs.
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Atgādinām - ja meža dzīvnieks ir ieklīdis pilsētā vai apdzīvotā vietā, tam novēro netipisku uzvedību, vai iespējamas slimību pazīmes vai arī tas ir nobeidzies, nekavējoties jāziņo pašvaldības policijai, jo klaiņojošu dzīvnieku un savvaļas dzīvnieku populācijas kontrole apdzīvotās vietās ir pašvaldības kompetencē. Ja būs nepieciešams, pašvaldība piesaistīs PVD. Tāpat nekādā gadījumā nevajadzētu tuvoties savvaļas dzīvniekam vai pieskarties tā līķim.