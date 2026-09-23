Rēzija Kalniņa atdzīvina “Trīs musketierus” ar Imanta Kalniņa leģendāro mūziku
Jau šo sestdien, 26. septembrī, Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī pirmizrādi piedzīvos režisores Rēzijas Kalniņas iestudējums “Trīs musketieri” pēc Aleksandra Dimā romāna motīviem.
Jaunajā iestudējumā no jauna skanēs Imanta Kalniņa leģendārā mūzika, godinot komponistu viņa 85 gadu jubilejas gadā.
Daudzi zina, ka “Trīs musketieri” ir stāsts par ideāliem, drosmi un izvēli, par spēju palikt uzticīgam sev un savējiem pasaulē, kur viss nepārtraukti mainās. Bet kādu lomu musketieri spēlē mūsdienās, un ko vērtīgu viņi spēs mums iemācīt?
Režisore Rēzija Kalniņa dalās, ka izrādi ir vērts apmeklēt, jo tā sniedz iespēju atrauties no virtuālās realitātes un pievērsties dziļākām emocijām. Viņa uzsver, cik svarīgi ir uz dažām stundām apstādināt laiku un atgriezties pie ļoti vienkāršiem, bet būtiskiem jautājumiem: kas manā dzīvē patiesībā ir svarīgs? Kam ir vērtība? Kas ir īsts zelts un dārgakmens, bet kas tikai izskatās pēc tā?
““Trīs musketieri” ir ģimenes izrāde, un man ir svarīgi, ka to skatīsies arī pusaudži — cilvēki, kuriem viņu pašu lielie piedzīvojumi, izvēles, mīlestība, draudzība, vilšanās un dzīves mācības vēl ir priekšā,” vēsta izrādes režisore.
Imanta Kalniņa mūzika jaunajā izrādē skan Evilenas Protektores aranžējumā, savukārt Viktora Kalniņa dziesmu tekstus krievu valodā atveidojis dzejnieks Sergejs Timofejevs.
Radošā komanda Rēzijas Kalniņas vadībā:
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Scenogrāfs – Artūrs Virtmanis, kostīmu māksliniece – Ilze Vītoliņa, horeogrāfe – Liene Grava, gaismu mākslinieks – Reinis Zalte, horeogrāfes asistente – Jelizaveta Manija, dramatizējuma teksta tulkotāja – Lina Ovčiņņikova. Izrādes vadītāja – Gaļina Ribenko.
Aktieri: Jekaterina Frolova, Maksims Busels, Konstantīns Ņikuļins, Volodimirs Gorislavecs, Aleksandrs Maļikovs, Ivans Streļcovs, Dmitrijs Jegorovs, Jakovs Rafaļsons, Elīna Bartkeviča, Veronika Plotņikova, Oļegs Teterins, Tatjana Gurēviča, Rodions Kuzmins un Ņikita Osipovs.
Iestudējumā piedalās arī mūziķi un profesionāli dejotāji Poļina Filippova, Anastasija Čornaja, Reinholds Švarcs, Anete Klapkalne, Mārīte Supe, Ģirts Bisenieks un Ruslans Kurlovičs, kā arī mūziķi Evilena Protektore (aranžētāja), Bogdans Mihailovs (taustiņinstrumenti), Gidons Grīnbergs (vijole), Dmitrijs Karpovs (ģitāra), Jūlija Saveļjeva (basģitāra), Jeļena Jasjuļaņeca (akordeons) un Markus Leikums (sitamie instrumenti).
Čehova teātris aicina biļetes uz izrādi iegādāties laicīgi, izmantojot iespēju izvēlēties labākās skatītāju vietas zālē. Biļetes iespējams iegādāties Biļešu servisa kasēs un mājaslapā kā arī teātra kasē Kaļķu ielā 16.
Tuvākās izrādes: 26.09., 27.09., 29.09., 03.10., 04.10., 30.10., 31.10., 27.11.
Izrāde “Trīs musketieri” iestudēta krievu valodā, zālē tiks nodrošināti titri latviešu un angļu valodā.
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Vecuma ierobežojums: 12+