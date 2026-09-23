Policija aizturējusi hakeri, kuru tur aizdomās par uzbrukumiem Latvijas uzņēmumiem un izspiešanu
Šī gada 15. septembrī Valsts policija aizturējusi 2003. gadā dzimušu hakeri aizdomās par kiberuzbrukumu īstenošanu pret vismaz diviem Latvijas uzņēmumiem mantkārīgā nolūkā.
Viens uzbrukums kādam uzņēmumam fiksēts jau šī gada februārī, savukārt otrs kiberuzbrukums ar līdzīgu rokrakstu konstatēts šī gada septembra sākumā sadzīves tehnikas un viedierīču remonta uzņēmumam “TSC”, kas ietilpst LMT uzņēmumu grupā. Hakeris nesankcionēti izguva daļu datubāzē esošo personas datu un mēģināja izspiest samaksu par datu tālāku neizpaušanu. Valsts policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka persona kiberuzbrukumā iegūtos datus nav izplatījusi tālāk. Abos gadījumos 2003. gadā dzimušais vīrietis atzīts par aizdomās turēto un izmeklēšana kriminālprocesos turpinās.
Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes 1.nodaļa, izmeklējot kriminālprocesu par kādas personas īstenotu kiberuzbrukumu uzņēmuma mājas lapai šī gada februārī, izpētīja īstenotā uzbrukuma raksturu un uzbrucēja “rokrakstu”, kas norādīja uz saistību ar nesen notikušo uzbrukumu “TSC” mājaslapai. Proti, izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka persona izmantojusi automatizēto uzbrukumu veikšanas rīku, ar kuru atrada ievainojamību, pēc kā piekļuva interneta vietnes (mājaslapas) datu bāzei un eksportēja informāciju, tajā skaitā ierobežotas pieejamības datus. Uzbrukums veikts izmantojot virtuālos maskēšanās rīkus, lai slēptu faktisko atrašanās vietu, savukārt pēc uzbrukuma darbību pabeigšanas, hakeris sazinājās ar uzņēmumu, izmantojot šim nolūkam speciāli izveidotu anonīmu e-pasta kontu un pieprasīja samaksu par iegūto datu tālāku neizplatīšanu.
Veicot kiberuzbrukuma analīzi un izpēti “TSC” mājaslapai, ar LMT Drošības dienesta un CERT.LV atbalstu, operatīvi tika noskaidroti un pārbaudīti lietas apstākļi, kas ļāva Valsts policijai ne tikai nonākt uz pēdām iespējamam hakerim, bet arī sasaistīt abus minētos gadījumus un noskaidrot iespējamā vainīgā atrašanās vietu.
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Šī gada 15. septembrī likumsargi aizturēja hakeri – 2003. gadā dzimušu vīrieti, kā arī veica vairākas citas procesuālās darbības, tostarp kratīšanu kādā adresē Rīgā, iegūstot pierādījums un ziņas arī par citiem personas veiktajiem kiberuzbrukumiem dažādiem uzņēmumiem Latvijā un ārvalstīs, par ko izmeklēšana vēl turpinās.
Pamatojoties uz izmeklēšanas laikā iegūto informāciju, ir pamats uzskatīt, ka pateicoties Valsts policijas operatīvai rīcībai, nesankcionēti izgūtie personas dati nav nodoti tālāk trešajām personām.
Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes 1.nodaļai izdevās saistīt abus gadījumus un aizturēto personu atzīt par aizdomās turēto abos kriminālprocesos atbilstoši Krimināllikuma 241. panta otrai daļai par patvaļīgu piekļūšanu automatizētai datu apstrādes sistēmai mantkārīgā nolūkā; Krimināllikuma 183. panta pirmajai daļai par izspiešanu un Krimināllikuma 243. panta trešajai daļai par automatizētās datu apstrādes sistēmas darbības traucēšanu un nelikumīgu rīcību ar šajā sistēmā iekļauto informāciju, kas izdarīts mantkārīgā nolūkā.
Skaidrojot aizdomās turētās personas rīcības motīvus, noskaidrots, ka kiberuzbrukumiem netika izraudzīti konkrēti uzņēmumi, bet, pielietojot automatizēto uzbrukumu veikšanas rīkus, tika veikta skenēšana un meklētas ievainojamības dažādās mājaslapās un resursos. Līdz ar to Valsts policija aicina ikvienu uzņēmu apzināt savus resursus un pārliecināties, vai ir ieviesti atbilstoši drošības risinājumi, lai pēc iespējas mazinātu līdzīgu incidentu atkārtošanās risku.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.