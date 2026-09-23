Oktobra sākums pārsteigs ar siltumu - vietām iespējami vairāk nekā +20 grādi
Nākamnedēļ Latvijā gaidāms anticiklons, tādēļ laiks būs pārsvarā sauss un bieži spīdēs saule, prognozē sinoptiķi.
Šīs nedēļas otrajā pusē laikapstākļus noteiks ciklons, palaikam līs, daudzviet gaidāms stiprs lietus. Pūtīs mainīga virziena vējš, kas brīžiem kļūs brāzmains. Minimālā gaisa temperatūra naktīs būs +5..+12 grādi, dažviet piekrastē līdz +14 grādiem, un pēcpusdienās temperatūra nepārsniegs +10..+17 grādus.
Nākamnedēļ un, iespējams, arī oktobra otrajā nedēļā nav gaidāmi lieli nokrišņi un mākoņi tikai reizēm aizklās debesis. Valdošais būs lēns austrumu un dienvidu vējš. Prognozes par gaisa temperatūru pagaidām ir visai atšķirīgas - dzestrākajās naktīs austrumu novados iespējama neliela salna, bet siltākajās pēcpusdienās termometra stabiņš vietām Latvijā, ar lielāko varbūtību Kurzemē, var pārsniegt +20 grādu robežu.
Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem nākamā nedēļa Latvijā būs divus līdz trīs grādus siltāka par normu, oktobris kopumā prognozēts mazliet siltāks un sausāks nekā ierasts.