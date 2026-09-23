Meklē jaunas idejas Lugažu muižai: aicina uzņēmējus un iedzīvotājus piedāvāt savu redzējumu
Valkas novada pašvaldība izsludinājusi ideju konkursu par Lugažu muižas kompleksa turpmāko izmantošanu un attīstību, aicinot tajā piedalīties uzņēmējus, biedrības un privātpersonas. Pašvaldība meklē inovatīvas un ilgtspējīgas idejas, kas muižas teritoriju padarītu dzīvāku un sabiedrībai pieejamāku.
Konkursa nolikums atjaunots, paredzot elastīgākus un pretendentiem draudzīgākus nosacījumus.
Ko varētu izveidot Lugažu muižā?
Konkursa mērķis ir atrast labāko ideju Valkas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Lugažu muiža”izmantošanai.
Īpašums atrodas Lugažos, Valkas pagastā, un tā teritorija aizņem aptuveni 5,1 hektāru. Kompleksā ietilpst divas ēkas.
Galvenā ēka ir sabiedriskā ēka, kas celta 1890. gadā un rekonstruēta 2010. gadā. Līdz šim tajā darbojušies kultūras nams un bibliotēka. Ēkas pašreizējais tehniskais stāvoklis raksturots kā apmierinošs.
Pašvaldība īpašumu plāno iznomāt vai nodot patapinājumā, lai teritorijā attīstītu sabiedrībai pieejamus pakalpojumus un tūrisma piedāvājumu. Konkursā pieļautas arī komerciālas idejas, ja tās ir savienojamas ar muižas publisko pieejamību.
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No kultūras līdz biznesa idejām
Pretendentiem nav noteikts tikai viens konkrēts izmantošanas veids. Kā prioritārie virzieni izvirzīti:
- izglītība, kultūra un sociālie pakalpojumi;
- zinātne un pētniecība;
- māksla un radošās aktivitātes;
- komerciālas idejas, kas vienlaikus nodrošina muižas publisku pieejamību.
Tātad pretendentiem ir iespēja piedāvāt arī pavisam jaunu skatījumu uz to, kā nākotnē varētu izmantot Lugažu muižas ēkas un plašo teritoriju.
Nepietiks tikai ar ideju uz papīra
Pieteikumā jāiesniedz idejas apraksts, norādot tās mērķi, plānotās funkcijas un ieguvumu sabiedrībai.
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Tāpat nepieciešams vizuāls materiāls – grafisks vai telpisks attēlojums, kas parāda, kā pretendents iecerējis izmantot un labiekārtot muižas teritoriju.
Idejas tiks vērtētas pēc vairākiem kritērijiem, kopumā iespējams iegūt 100 punktus. Lielākais punktu skaits – 30 – paredzēts par finansējuma pamatotību un pieejamību. Vērtējumā ņems vērā arī sabiedrības balsojumu, idejas oriģinalitāti, pakalpojumu daudzveidību, ilgtspēju, zaļos risinājumus un publisko telpu labiekārtošanu.
Priekšrocība būs arī idejām, kuras iespējams īstenot visa gada garumā, nevis tikai tūrisma sezonā.
Pieteikties var līdz oktobra vidum
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2026. gada 16. oktobra plkst. 14.00, nosūtot tos elektroniski uz Valkas novada pašvaldības e-pastu.
Interesenti muižas apskates un jautājumu gadījumā var sazināties ar Ilvu Asejevu vai Jāni Vindēlu.
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Pašvaldība ar konkursu cer atrast ideju, kas ļautu Lugažu muižas teritorijai iegūt jaunu dzīvi, vienlaikus saglabājot tās publisko pieejamību un veicinot pakalpojumu un tūrisma attīstību Valkas novadā.