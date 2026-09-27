Latvijas 125 gadu senā skaņuplašu vēsture: no rakstošā Amora līdz “Bellacoord” un “Melodijai”
Rīgā skaņuplašu ražošanas un ierakstīšanas vēsturei jau ir 125 gadu sena vēsture. Vienu no pasaulē pirmajām skaņuplašu rūpnīcām tagadējā VEF ...
Sabiedrība
Šodien 06:06
Pirms 125 gadiem Latvijā nodibina pirmo skaņuplašu fabriku. Rīgas “gramafona nošu” pārsteidzošā vēsture. FOTO
Mūsdienās vinila plate daudziem asociējas ar nostalģiju, kolekcionēšanu un atgriešanos pie „īstās” skaņas. Taču skaņu ieraksta vēsture sākās krietni pirms vinila laikmeta - laikā, kad pati doma par to, ka mūziku varētu saglabāt un pēc tam atskaņot, šķita neticama. Bet pirms 125 gadiem Latvija to sāka piedzīvot!
Skaņuplate jeb vienkārši plate ir analogs skaņas nesējs - parasti divpusējs, retāk vienpusējs disks, kura virsmā izveidots nepārtraukts, viļņains celiņš. Tas ir skaņas viļņu fizisks atveids, ko ar īpašas adatas palīdzību iespējams pārvērst atkal dzirdamā skaņā. Pagājušā gadsimta pašā sākumā šo tehnoloģisko brīnumu ne tikai piedzīvoja, bet arī izdzirdēja Latvijā. Jauns.lv piedāvā ielūkoties Rīgā ierakstīto un ražoto skaņuplašu vēstures aizraujošajās lappusēs: