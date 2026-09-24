No 1. oktobra izmaiņas reģionālo autobusu kustībā: slēgs reisus un mainīs vairākas pieturas
No 1. oktobra SIA “VTU Valmiera” ieviesīs izmaiņas vairākos reģionālo autobusu maršrutos. Dažos reisos mainīsies atiešanas laiki, tiks slēgti atsevišķi reisi, kā arī kustības sarakstos iekļautas jaunas un izņemtas vairākas esošās pieturas.
Izmaiņas reisos
Maršrutā Saulkrasti–Skulte–Lejasozoli tiks slēgts reiss plkst. 6.35 no Saulkrastu stacijas un plkst. 7.14 no Vidrižiem. Tā vietā tiks atklāts reiss plkst. 7.30 no Saulkrastu stacijas un plkst. 8.09 no Vidrižiem. Jaunais reiss kursēs darba dienās un sestdienās no 1. septembra līdz 31. maijam.
Savukārt maršrutā Saulkrastu stacija–Zvejniekciems tiks slēgts reiss plkst. 12.05 no Zvejniekciema un plkst. 12.43 no Saulkrastu stacijas. Tā vietā darba dienās būs pieejams reiss plkst. 13.05 un 13.43 no Saulkrastu stacijas.
Maršrutā Limbaži–Lēdurga–Sigulda reisam, kas no Siguldas autoostas līdz šim atiet plkst. 14.45, atiešanas laiks mainīts uz plkst. 14.50.
Mainīs arī pieturas
No 1. oktobra vairākos maršrutos tiks papildināti kustības saraksti ar jaunām pieturām.
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Maršrutā Arodvidusskola–Limbaži–Ozolaine tiks iekļautas pieturas “Sporta iela” un “Limbaži”, bet no saraksta izņemta pietura “Limbažu autoosta”.
Maršrutā Sigulda–Kaķīškalns–Institūts–Sigulda parādīsies pieturas “Šokolāde”, “Gaismas iela”, “Depo stadions”, “Vārpas iela” un “Institūta iela”.
Savukārt maršrutā Saulkrasti–Skulte–Mandegas tiks iekļautas pieturas “A. Kalniņa iela”, “Glābšanas stacija”, “Jaunsaules” un “Robežu iela”.
Papildu pieturas tiks ieviestas arī maršrutā Sigulda–Nurmiži – kustības sarakstā iekļaus “Vecdreļļi”, “Kārkli”, “Dūči”un “Druviņas”.
Maršrutā Rīga–Ropaži–Allaži–Sigulda no kustības saraksta tiks izņemta pietura “Dreiliņu veikals”, tās vietā iekļaujot “Dreiliņu rotācijas apli”.
Izmaiņas arī Valmieras apkārtnes reisos
Maršruta Valmiera–Limbaži reisos Valmieras pilsētā tiks iekļautas pieturas “Kino” un “Ausekļa iela”. Reisos no Limbažu autoostas Valmierā tiks iekļautas pieturas “Skolas iela” un “Kino”.
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Maršruta Cēsis–Valmiera–Ainaži reisos no Cēsu autoostas Valmierā tiks iekļautas pieturas “Brenguļu iela”, “Kino” un “Mālu iela”. Savukārt reisos no Ainažiem būs pieejamas pieturas “Mālu iela”, “Kino” un “Sprīdītis”.
Izmaiņas skars arī maršrutu Valmiera–Saulkrasti – Valmierā tā kustības sarakstā tiks iekļautas pieturas “Skolas iela” un “Kino”.
“VTU Valmiera” aicina pasažierus pirms brauciena pārbaudīt aktuālo autobusu kustības sarakstu, jo no 1. oktobra atsevišķiem reisiem un pieturām būs mainīti nosacījumi.