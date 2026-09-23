Valkas novadam draud finanšu stabilizācija: atklāj, kādi ierobežojumi varētu skart iedzīvotājus
Valkas novada pašvaldība sniedz skaidrojumu par pašvaldības pašreizējo finanšu situāciju, Finanšu ministrijas (FM) vēstulē pausto un turpmākajiem finanšu stabilizācijas izaicinājumiem.
Pašvaldības domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un izpilddirektors Valdis Šaicāns skaidro pašvaldības līdzšinējo rīcību finanšu situācijas uzlabošanai, veiktos saimnieciskos pasākumus, kā arī iespējamo finanšu stabilizācijas pasākumu ietekmi uz novada iedzīvotājiem.
Pašvaldības veiktie pasākumi finanšu situācijas uzlabošanai
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pašvaldība ir norēķinājusies par 109 000 eiro vairāk, nekā bija paredzēts ar Finanšu ministriju saskaņotajā naudas plūsmā;
- kavētie maksājumi samazināti no 474 000 eiro līdz 264 000 eiro;
- siltumapgādes parāds tiek samazināts, turklāt norēķini notiek ātrāk, nekā paredzēts saskaņotajā grafikā;
- siltumsaimniecība ir pilnībā nodota kapitālsabiedrībai, savukārt nākamgad plānots nodot arī ūdenssaimniecību.
Ko iedzīvotājiem nozīmētu finanšu stabilizācija?
Finanšu ministrijas rosinātā finanšu stabilizācija paredzētu papildu aizņēmumu un vienlaikus prasītu būtisku pašvaldības izdevumu samazināšanu. Tas varētu ietekmēt pašvaldības nodrošināto atbalstu iedzīvotājiem un vairākas pašvaldības iniciatīvas.
Iespējamie ierobežojumi skartu:
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- skolēnu ēdināšanas līdzmaksājumus;
- atbalstu sportam un biedrībām;
- atvieglojumus daudzbērnu ģimenēm;
- pašvaldības līdzfinansējumu bērnu nogādāšanai uz skolu;
- pensionāru pārvadājumus uz mazdārziņiem;
- vietējo iedzīvotāju iniciatīvu projektus, tostarp LEADER programmas.
Ministrijā norāda, ka pašvaldība regulāri kavē maksājumus, tostarp nodokļu saistību izpildi, turpina vienoties ar kreditoriem par parādu samaksas grafikiem, taču tās iesniegtais naudas plūsmas projekts nav ilgtermiņā sabalansēts. FM vērtējumā tas liecina, ka bez stingriem izdevumu optimizācijas pasākumiem pašvaldība šogad nespēs pilnībā norēķināties ar kreditoriem un turpmāk sniegt pašvaldības pakalpojumus.