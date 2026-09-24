Randu pļavas vēlas padarīt pieejamākas tūristiem: priekšā lielas pārmaiņas
17. septembrī notika Limbažu novada pašvaldības, Latvijas Dabas fonda un Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvju saruna par piekļuvi Randu pļavām, teritorijas apsaimniekošanu un tūrisma infrastruktūras uzlabošanu. Šie jautājumi pārrunāti saistībā ar dabas lieguma “Randu pļavas” jaunā dabas aizsardzības plāna izstrādi laikposmam no 2028. līdz 2040. gadam.
Viens no galvenajiem jautājumiem bija piekļuves nodrošināšana teritorijas apsaimniekošanai. Dabas aizsardzības pārvalde ir lielākais zemju apsaimniekotājs liegumā, taču ilgstoši saskaras ar grūtībām piekļūt apsaimniekojamajām platībām. Kā viens no iespējamiem risinājumiem apspriesta piekļuves izveide lieguma ziemeļu daļā pie auto stāvlaukuma. Šāds risinājums būtu jāsaskaņo ar “Latvijas Valsts ceļiem” un jāiekļauj pašvaldības teritorijas plānojumā. Tā kā pašvaldībā šobrīd tiek izstrādāts teritorijas plānojums, piekļuves jautājumi jārisina saskaņoti ar dabas aizsardzības plāna izstrādi.
Pašvaldības pārstāvji norādīja uz nepieciešamību saglabāt iespējas attīstīt tūrismu un uzlabot apmeklētāju infrastruktūru, īpaši uzsverot labierīcību nepieciešamību. Vienlaikus jāņem vērā vietējo iedzīvotāju bažas par apmeklētāju plūsmas ietekmi uz viņu ikdienas mieru.
Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Ģirts Vilciņš norāda: “Pēc sarunām ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Latvijas Dabas fondu iesniegsim pašvaldības redzējumu par Randu pļavu ilgtermiņa attīstību un nepieciešamo tūrisma infrastruktūru, tostarp laipām un atpūtas vietām. Iesaistīsimies arī tehnisko jautājumu plānošanā. Mums ir svarīgi jau dabas aizsardzības plāna izstrādes laikā izvērtēt ieceru ietekmi uz dabas vērtībām un iespējamos riskus, lai būtu skaidrs, kur un kā infrastruktūru varētu veidot un kāda papildu izpēte būtu nepieciešama pirms darbu sākšanas.”
Dabas aizsardzības plāna izstrādes vadītāja Daina Bojāre iepazīstināja ar jaunā plāna mērķiem un teritorijas apsaimniekošanas vēsturi. Iepriekšējais plāns izstrādāts 2005. gadā, savukārt jaunajā paredzēti detalizēti apsaimniekošanas ieteikumi katrai teritorijas daļai.
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Plāna apspriešanā iecerēts iesaistīt zemju īpašniekus un vietējos iedzīvotājus. Iedzīvotāji un ieinteresētās puses aicināti piedalīties plāna izstrādes uzsākšanas sanāksmē, kas notiks 7. oktobrī plkst. 15.00 Salacgrīvā, Rīgas ielā 10a.