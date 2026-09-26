Kautiņš hokeja laukumā, 13-gadīgs puika joņo mežonīgā ātruma, “sagriež” futbola laukumu: kriminālā province. VIDEO
Ne visai sportiski atbalstāmas nodarbes pēdējo dienu laikā notikušas sporta laukumā. Jelgavas ledus hallē hokeja spēles laikā starp Jelgavas un Tukuma zēniem uz laukuma izskrēja puišu tēvi un sāka villoties tiktāl, ka nācās iejaukties pašvaldības policijai. Bet Līvānos tumsas aizsegā sagraizīts futbola laukuma žogs.
Ne mazāk spraigi notikumi risinājās uz ceļiem. Madonas pusē velnišķīgā ātrumā ar “Audi” muka trīspadsmitgadīgs tīnis, bet Ķekavā bīstamas avārijas situācijas radīja aptracis bembists.
Vecāku kautiņš bērnu hokeja spēlē
Bērnu hokeja spēle pagājušās nedēļas svētdienā starp Jelgavas un Tukuma U11 komandām pāraugusi pamatīgā skandālā un kautiņā ar pašvaldības policistu iesaistīšanos, kuri mēģināja savaldīt satrakojošos spēlētāju vecākus, vēsta Latvijas Televīzija. Incidents noticis Latvijas jaunatnes čempionāta U11 spēlē starp Tukuma un Jelgavas “Hockey Planet” komandām.
Publiskotajos video redzams, ka spēles laikā vairāki “Hockey Planet” spēlētāju vecāki iziet uz ledus, bet vēlāk konflikts turpinās arī ārpus laukuma. Tukuma komandas pārstāvis Jānis Grands, kurš ir arī jauno hokejistu tētis un darbojas Latvijas Hokeja federācijas Vecāku padomē, stāsta: “Vienā spēles epizodē man diemžēl no mugurpuses uzbruka, cenšoties nokļūt uz laukuma pie tiesneša. Es atgrūdu tos vecākus, bet diemžēl bija milzīgs pārspēks. Man uzbruka trīs vecāki – divus es vēl varēju noturēt, bet trešo vairs nevarēju. Diemžēl šie vecāki izskrēja laukumā, meklējot tiesnesi. Viņi man teica, ka nositīs, atņems trenera licenci un ka es šeit vairs nekad nestrādāšu. Respektīvi, šie skaļie vārdi liecina par viņu aroganci, bravūrību un visatļautību.”
Savukārt “Hockey Planet” spēlētāju vecāki uzskata, ka viņu darbības tiek netaisnīgi interpretētas un internetā popularitāti iemantojušie video ir izrauti no konteksta. Tukuma komandas spēlētāji visu spēli uzvedušies neadekvāti agresīvi. Uz ledus nācies kāpt, lai apturētu vardarbību pret viņu bērniem, ko nav izskaudis spēles tiesnesis.
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Latvijas Hokeja federācijas (LHF) ģenerālsekretārs Roberts Pļāvējs teic, ka situāciju ir izvērtējusi disciplinārā komiteja un ir piemēroti sodi gan bērniem, no kuru uzvedības uz laukuma šīs nekārtības sākās, gan arī klubiem un vecākiem par jau veiktiem pārkāpumiem. “Hockey Planet” klubam piemērots 750 eiro naudassods, bet vienam Tukuma kluba spēlētājam - piecu spēļu diskvalifikācija. Hokeja federācija brīdinājusi iesaistītos, ka nākotnē varētu tikt lemts par skatītāju neielaišanu hallē uz attiecīgo komandu spēlēm.
“Bembists” par mata tiesu no smaga negadījuma
Ķekavas novada pašvaldības policija vēsta, ka tā videonovērošanas kamerās fiksējusi BMW vadītāju, kurš īsā laika posmā veica ārkārtīgi bīstamu apdzīšanas manevru, vairākkārt šķērsojot nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju un tikai par mata tiesu izvairījās no sadursmes ar citiem spēkratiem:
“Pateicoties lieliskai sadarbībai ar Ķekavas apvedceļa uzturētāju SIA “Infra O&M”, šādi pārkāpumi tiek regulāri fiksēti, bet vadītāji identificēti un saukti pie atbildības. Konkrētajā gadījumā tiks vērtēta arī agresīva braukšana, par ko likums paredz 70–280 eiro naudas sodu un sešus pārkāpumu uzskaites punktus. Atsevišķi tiks izvērtēti arī pārējie video fiksētie ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi – par vairākiem pārkāpumiem sods var tikt piemērots par katru atsevišķi.
Ātruma pārsniegšana un pārgalvīgi manevri joprojām ir būtiski satiksmes drošības riska faktori un var beigties ar smagām vai pat letālām sekām. Pirms šāda manevra veikšanas ir vērts padomāt – vai dažas iegūtās sekundes ir cilvēka dzīvības vērtas?”
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Madonā 13 gadus vecs puika velnišķīgā ātrumā bēg no policijas
Bīstama situācija pagājušās nedēļas piektdienā izveidojās arī Madonas un Cesvaines apkārtnē, kur norisinājās pakaļdzīšanās “Audi” mašīnai, kuru vadīja 13 gadus vecs puika, kurš, bēgot no policijas, attīstīja ātrumu līdz pat 187 kilometriem stundā. Zēns automašīnu bija slepus paņēmis tēva automašīnu. Notikušais tiešām skan neticami.
Valsts policija vēsta: “18. septembrī, Madonas un Cesvaines apkārtnē norisinājās bīstama pakaļdzīšanās, kuras laikā 2013. gadā dzimis zēns, bēgot no policijas, attīstīja ātrumu līdz pat 187 km/h. Ap pulksten 17:09 Madonā, Lazdonas ielā (virzienā uz Oskara Kalpaka ielu), policijas darbinieki mēģināja apturēt automašīnu “Audi”. Transportlīdzekļa vadītājs nepakļāvās likumsargu prasībām un uzsāka bēgšanu. Transportlīdzekļa vadītājs turpināja bēgšanu cauri Madonai pa Rūpniecības un Saules ielām, tālāk dodoties Cesvaines virzienā pa autoceļu Pļaviņas–Madona–Gulbene, kā arī iebraucot Cesvaines pilsētas teritorijā pa Pils un Augusta Saulieša ielām. Bēgšanas laikā automašīna tika vadīta agresīvi, rupji pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus un apdraudot citu satiksmes dalībnieku drošību. Atļautais braukšanas ātrums tika būtiski pārsniegts gan apdzīvotās vietās, gan ārpus tām — atsevišķos posmos automašīnas ātrums sasniedza pat 187 km/h.
Pulksten 17:20 “Audi” apstājās Cesvainē, Augusta Saulieša ielā netālu no stadiona. Pārbaudes laikā likumsargi konstatēja, ka transportlīdzekli vadījis 2013. gadā dzimis zēns, kurš tēvam nezinot bija paņēmis automašīnas atslēgas, lai pabraukātos. Par notikušo uzsākta resoriskā pārbaude, un lietas materiāli tiks izvērtēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām gan attiecībā uz mazgadīgā rīcību, gan vecāku atbildību par bērna uzraudzību. Valsts policija atkārtoti aicina vecākus un aizbildņus uzmanīt savu transportlīdzekļu atslēgu glabāšanu un pārrunāt ar bērniem bezatbildīgas rīcības sekas un apdraudējumu pašu un līdzcilvēku dzīvībai.”
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Līvānos “sagriež” futbola laukumu
Līvānu pašvaldības multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “Kvartāls” ir nobēdājies, ka tā futbola laukuma žogā naktī no pirmdienas uz otrdienu vai otrdienas rītā ir izgriezts liels caurums: “Šī nav vienkārši “salauzta manta”. Tas ir mūsu kopīgais īpašums - vieta, kuru ikdienā izmanto jaunieši, bērni un iedzīvotāji. Un, kad kaut kas tiek apzināti sabojāts, tā vairs nav tikai “kāda cita problēma”.
Svarīgi arī atcerēties - par šādiem bojājumiem maksājam mēs visi. Remontam tiek izmantoti pašvaldības līdzekļi, kas veidojas arī no mūsu visu samaksātajiem nodokļiem. Nauda, kas varētu tikt ieguldīta jaunās aktivitātēs, aprīkojumā un vides uzlabošanā, tā vietā aiziet bojājumu novēršanai!
Par notikušo tiks noskaidroti apstākļi, un atbildīgā persona tiks saukta pie atbildības, tikmēr aicinām atsaukties arī aculieciniekus. “Kvartāls” ir mūsu visu vieta. Neesam vienaldzīgi un sargājam to!”