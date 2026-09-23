Džilindžers, Rēzija Kalniņa un pasaules klasika - Čehova teātris izziņo jauno sezonu
2. oktobrī Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrim aprit 143 gadi, un no šīs dienas, pēc tradīcijas, sāksies jaunā sezona. Tās vadmotīvu iedvesmoja mūsdienu realitāte – šīs sezonas tēma ir izvēle. Un runa ir ne tikai par to, ka Čehova teātris aicina savus skatītājus būt aktīviem un balsot Saeimas vēlēšanās 3. oktobrī. Nepieciešamība un tiesības izvēlēties principiāli nosaka mūsu dzīves saturu un virzienu, un 144. sezonas jauno iestudējumu varoņi ir gatavi dalīties savā pieredzē – atliek vien izvēlēties vietas skatītāju zālē.
1. septembrī Čehova teātra Mazajā zālē notika "Princešu olimpiskās spēles" – Edgara Kaufelda iestudējuma pirmizrāde pēc Artūra Dīča lugas, kas iedvesmota no igauņu rakstnieces Piretas Raudas stāstiem Maimas Grīnbergas tulkojumā. Šī izrāde, kas paredzēta bērniem no piecu gadu vecuma un viņu vecākiem radiniekiem, aizved skatītājus uz sporta arēnu, kur sacenšas visneparastākās iedomājamās princeses. Arī viņu sacensības ir neparastas, sākot no ātraizmigšanas tāllēkšanas līdz niršanai ar dziesmiņu. Nav pārsteigums, ka uzvarai nepieciešama ne tikai drosme un enerģija, bet arī iztēle, kā arī spēja draudzēties, vēlme sadarboties un prasme saskatīt neparasto ikdienišķajā.
26. septembrī Lielajā zālē pirmizrādi piedzīvos Rēzijas Kalniņas iestudējums "Trīs musketieri", kas balstīts uz Aleksandra Dimā romānu. 20. gadsimta 60. gadu beigās Liepājas teātrī tika iestudēta leģendāra izrāde pēc Andreja Miglas dramatizējuma, ar Imanta Kalniņa mūziku un Viktora Kalniņa dziesmu tekstiem. Šis iestudējums kļuva par brīvības, romantikas un jaunības simbolu veselai paaudzei un joprojām dzīvo Latvijas kultūras atmiņā. Imanta Kalniņa 85. dzimšanas dienas gadā Čehova teātris atgriežas pie šī materiāla un atklāj to no jauna, jo ir stāsti, kas nepieder nevienam konkrētam laikmetam, un ir varoņi, kas laiku pa laikam atgriežas, lai atgādinātu mums par drosmi, draudzību, godu un mīlestību.
17. oktobrī Čehova teātra arkādē (Vaļņu ielā 19, ieeja no Gleznotāju ielas) režisors Dž. Dž. Džilindžers prezentēs savu izrādi pēc igauņu autora Tima Jansona lugas "Ēriks un Anna" Igora Kotjuha tulkojumā. Tas ir ievērojami daudzslāņains stāsts, kurā humors un ironija pastāv līdzās dziļiem pārdzīvojumiem, draudzība un mīlestība ir tikpat daudzšķautņainas kā vientulība, un kopīgi apēsts puds sāls neaizstāj vaļsirdīgas sarunas. Mūsu varoņus — un līdz ar viņiem arī skatītājus — sagaida pārsteigumi, pārpratumi, negaidīti pavērsieni un, protams, gaidu, pasaules uzskatu, prioritāšu un vērtību sadursmes.
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7. novembrī Čehova teātra Arkādē notiks Edvīna Klimanova iestudējuma "Frīlanceri" pirmizrāde, kas balstīta uz rumāņu dramaturga Iona Sapdaru lugu Mihaila Potoraka tulkojumā. Tā ir liriska komēdija par cilvēkiem, kuri visu mūžu ir sapņojuši par to, lai viņus sadzird, bet galu galā kļuvuši par statistiem kāda cita stāstā. Neregulāro darbu, nepiepildīto cerību un nebeidzamo kompromisu pasaulē viņi turpina uzstāties, jo vienkārši nezina, kā dzīvot citādāk. Tomēr pat vismazākie sapņi ir pelnījuši aplausus un patiesa tuvība dažreiz izrādās svarīgāka par lieliem panākumiem.
4. decembrī režisore LAURA Lielajā zālē piedāvās skatītājiem izrādi "Dzīve – sapnis" pēc spāņu dramaturga Pedro Kalderona slavenās lugas motīviem. Viņa aprakstītajā pasaulē vara, (ne)brīvība un liktenis ir tik cieši savijušies, ka ir grūti uzreiz noteikt, kurš ir ieslodzītais un kurš – savas dzīves saimnieks. Šeit karaliskā pils atrodas tikai nieka akmens metiena attālumā no cietuma (un otrādi!). Šeit mīlestība var pārvērsties par pārbaudījumu, vara par ilūziju un uzvara par sakāvi. Šeit nav vieglu atbilžu vai drošu risinājumu. Kalderons pārveido skatuvi par telpu, kur pazīstami priekšstati sāk mirgot un svārstīties, kā sapnī. Luga tika sarakstīta gandrīz pirms četrsimt gadiem, tomēr tās jautājumi izklausās pārsteidzoši mūsdienīgi. Un, iespējams, galvenais jautājums nav par to, vai mūsu dzīve ir sapnis, bet gan par to, par ko mēs kļūstam, kamēr domājam, ka esam nomodā?
18. decembrī sāksies koncertu "Zvaigžņu bohēma" sērija. Šis projekts ir īpaša dāvana, tuvojoties ziemas svētkiem, lai gan tas nav Ziemassvētku vai Jaungada koncerts tiešā nozīmē. Visnotaļ ekscentrisks žurnālists, kurš pats sevi sauc par bohēmas detektīvu, ir izveidojis īpašu šovu, lai atklātu, kādas īpašības, notikumi un dzīves peripetijas paceļ labu, ļoti labu vai izcilu mākslinieku līdz ģenialitātes līmenim. Pateicoties šim atjautīgajam vadītājam, skatītājiem būs unikāla iespēja redzēt uz vienas skatuves ikonisku dziedātāju no dažādiem laikiem, dažādām vietām plejādi, kuri izpildīs gan savas dziesmas, gan citus darbus, dažkārt diezgan neparastās kombinācijās. Šo zvaigžņu klātbūtni nodrošinās Čehova teātra aktieri, kā arī vakara īpašie viesi, kuru vārdi tiks paziņoti vēlāk. Koncertu režisēs Dž. Dž. Džilindžers. Izrāžu skaits ir ierobežots — projekts ir paredzēts tikai vienam ciklam.
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Sezonas otrajā pusē ir plānotas vēl vismaz trīs jaunas izrādes — pašlaik tiek precizētas detaļas un izstrādātas mākslinieciskās koncepcijas.
5. martā Lielajā zālē notiks izrādes "Lācis" pirmizrāde. Šo lugu (Roalda Dobrovenska tulkojumā) Čehova teātrim piedāvāja pati autore Māra Zālīte. Stāstu par vienu no pretrunīgākajām personībām Latvijas literatūrā, Vili Lāci, interpretēs Dž. Dž. Džilindžers. 24. martā režisore LAURA pirmo reizi aicinās skatītājus uz savu izrādi Čehova teātra Arkādē. Mazās formas izrādei tiek apsvērti vairāki iespējamie darbi. Čehova teātris nekavējoties paziņos nosaukumu, kad LAURA izdarīs savu galīgo izvēli. 144. sezonas noslēguma jauniestudējuma pirmizrāde paredzēta 23. aprīlī: franču režisore Tatjana Stepančenko-Bogdana, pirmo reizi sadarbojoties ar Čehova teātri, ir izvēlējusies darbu no pasaules klasikas zelta fonda – Bertolta Brehta lugu "Kuražas māte un viņas bērni".
Sezonas programma var tikt papildināta arī ar mākslinieku radošajām iniciatīvām; šādi projekti tiks paziņoti atsevišķi.
Čehova teātris aicina biļetes uz izrādi iegādāties laicīgi, izmantojot iespēju izvēlēties labākās skatītāju vietas zālē.
Biļetes iespējams iegādāties Biļešu servisa kasēs un mājaslapā kā arī teātra kasē Kaļķu ielā 16.