Indriksone: politiķiem nebūtu jānosaka, vai cilvēks ir lojāls Latvijai
Foto: LETA
Partijas "Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"" premjera amata kandidāte Ilze Indriksone.
Politika

Indriksone: politiķiem nebūtu jānosaka, vai cilvēks ir lojāls Latvijai

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Politiķiem nebūtu jānosaka, vai persona ir lojāla Latvijai, intervijā LETA raidierakstā "Politiķi! Kas tas vispār bij?!" atzina Nacionālās apvienības (NA) vadītāja Ilze Indriksone.

Indriksone: politiķiem nebūtu jānosaka, vai cilvēk...

NA priekšvēlēšanu programmā sola veicināt Latvijai nelojālu personu un Krievijas pilsoņu izceļošanu. Vaicāta, uz kuriem cilvēkiem šī iecere attiektos, Indriksone minēja personas, kuras darbojas naidīgu valstu interesēs, un uzsvēra, ka tās jāvērtē drošības iestādēm.

Politiķe norādīja arī uz cilvēkiem, kuri slēpj otras valsts pilsonību. Ja tā ir agresorvalsts pilsonība, šādām personām, viņas ieskatā, būtu jāpievērš īpaša uzmanība.

Tomēr, precizējot jautājumu par rīcību pret Latvijas pilsoņiem, Indriksone atzina, ka viņu izsūtīšana nav iespējama. "Tad nekur nevar viņus izsūtīt," sacīja NA vadītāja, norādot, ka likums to nepieļauj.

Savukārt uz jautājumu, kā strādāt ar cilvēkiem, kuri nevēlas integrēties Latvijas sabiedrībā, Indriksone atbildēja, ka viņu pārliecību ar piespiešanu izmainīt nevar. "Mēs varam tikai strādāt ar tiem un sadarboties ar tiem, kas to vēlas," sacīja politiķe.

Viņas ieskatā, valsts valodas mācīšanās un lietošana ikdienā ir viena no pirmajām pazīmēm, ka cilvēks vēlas dzīvot Latvijā un izrāda cieņu valstij. Taču to, ko cilvēks patiesībā domā vai plāno un vai viņš ir valstij lojāls, politiķiem pašiem nevajadzētu noteikt. Šajā jautājumā Indriksone atkārtoti atsaucās uz drošības iestādēm, kuru uzdevums esot izvērtēt riskus un nepieciešamības gadījumā rīkoties.

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