Jaunākajā partiju reitingā līderpozīcijas saglabā "Apvienotais saraksts"; Saeimā varētu iekļūt septiņi politiskie spēki
Gaidāmajās Saeimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt septiņi politiskie spēki, bet partiju reitinga augšgalā septembrī ir nostiprinājies "Apvienotais saraksts" (AS), liecina tirgus un sociālo pētījumu aģentūras "Latvijas fakti" sadarbībā ar SIA "Faktu logs" septembrī veiktās aptaujas dati.
Aptaujas rezultāti, kas pārrēķināti starp tiem respondentiem, kuriem bija noteikta politiskā izvēle, rāda, ka parlamentā iekļūtu AS, "Latvija pirmajā vietā" (LPV), "Progresīvie", Zaļo un zemnieku savienība (ZZS), Nacionālā apvienība (NA), "Suverēnā vara/Jaunlatvieši" (SV/J) un "Jaunā vienotība" (JV), kuras reitings gan pēdējo nedēļu laikā ir samazinājies un kura līdz ar to balansē uz iekļūšanas parlamentā robežas.
Vaicāti, par kuru politisko partiju balsotu, ja rīt notiktu Saeimas vēlēšanas, 15,9% no visiem aptaujātajiem septembrī atbalstu pauduši Ministru prezidenta Andra Kulberga pārstāvētajam AS. Salīdzinoši augusta izskaņā partiju atbalstīja 15,6% aptaujāto.
Par LPV septembrī balsi bijuši gatavi atdot 8,6% respondentu (8,3% augustā), par "Progresīvajiem" - 8,3% (7,1% augustā), par ZZS - 7,1% (6,9% augustā), par NA - 6% (7,3% augustā), par SV/J - 5,9% (6,3% augustā), bet par JV - 4,2% (5,9% augustā).
"Latvijas faktu" sadarbībā ar "Faktu logu" veiktajā aptaujā septembrī partijas "Latvijas attīstībai", "Mēs mainām noteikumus" un "Stabilitātei" ieguvušas 2,2% respondentu atbalstu katra, "Saskaņas centrs" - 1,8%, bet pārējās trīs reitingā iekļautās partijas - "Austošā saule Latvijai", Gobzema saraksts un Jaunā konservatīvā partija - katra ieguvusi 1% un mazāku vēlētāju atbalstu.
Ņemot vērā tikai tos aptaujātos, kuriem bija noteikta politiskā izvēle, septembrī par AS bijuši gatavi balsot 23,8% aptaujāto, par LPV - 12,9%, par "Progresīvajiem" - 12,4%, par ZZS - 10,6%, par NA - 8,9%, par SV/J - 8,7% bet par JV - 6,2% respondentu. Šis reitinga rādītājs objektīvāk ļauj vērtēt, kāds varētu būt partiju sniegums vēlēšanās un vai tās pārvarēs vēlēšanu barjeru.
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Septembrī 20% aptaujāto nebija izlēmuši, par kuru politisko partiju balsot, bet 12,9% atbildēja, ka vēlēšanās nepiedalītos. Salīdzinoši augusta aptaujā šie rādītāji bija attiecīgi 23,1% un 10,7% aptaujāto.
"Latvijas faktu" sadarbībā ar "Faktu logu" aptauja veikta septembrī, iztaujājot 1018 Latvijas pilsoņus.
15. Saeimas vēlēšanas paredzētas oktobra pirmajā sestdienā.