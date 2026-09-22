24 gadu vecumā mūžībā devies motobraucējs Gustavs Grunte
Pāragri mūžībā devies motobraucējs un motoklubā "Rēgi MC" biedrs Gustavs Grunte (2001-2026).
"Dziļās sērās paziņojam, ka mūsu kluba biedrs Gustavs ir aizgājis no šīs saules. Palika nepabeigts stāsts, neizbraukti ceļi, sapņi. Rēgi MC vārdā mūsu visdziļākā līdzjūtība Ģimenei, Tuviniekiem, Draugiem. Atvadīšanās no mūsu kluba biedra Gustava notiks 26.09.2026, sestdien, plkst. 11.00 Rīgā lielās zāles krematorijā, Varoņu ielā 3A," vietnē "Facebook" paziņojis viņa pārstāvētais motoklubs.
Ogres pusē Gustavu daudzi pazina kā talantīgu un mērķtiecīgu jauno uzņēmēju, kurš izveidoja un vadīja autoservisu "GG Workshop". Papildus uzņēmējdarbībai viņš bija aktīvs sportists - Gustavs bija gan oficiāls un aktīvs Ogres motokluba "Rēgi MC" biedrs, gan nodarbojās ar hokeju, pārstāvot komandu '"Ogres Ledus Brāļi II" Entuziastu Hokeja Līgā.
Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Gustava tuviniekiem.