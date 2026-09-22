Latvija iesaldē Putinam pietuvinātā oligarha Fridmana resursus un liedz viņam ieceļot valstī
Latvijas valdība noteikusi nacionālās sankcijas Krievijas oligarhiem Mihailam Fridmanam un Ališeram Usmanovam. Viņiem aizliegts ieceļot un uzturēties Latvijā, bet Latvijas jurisdikcijā esošie līdzekļi un saimnieciskie resursi būs jāiesaldē.
Rīkojumā atzīmēts, ka Fridmans un Usmanovs atbilst Ministru kabineta noteikumu kritērijiem par Latvijas nacionālo sankciju noteikšanu pret subjektiem, kas saistīti ar Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu.
Dokumentā uzsvērts, ka Fridmans ir Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam tuvs vadošais uzņēmējs, kurš ir arī viens no galvenajiem "Alfa Group" akcionāriem.
Tāpat Fridmans ir akcionārs "Rosvodokanal", kas ir viens no vadošajiem privātajiem ūdensapgādes pakalpojumu sniedzējiem Krievijā, kā arī akcionārs "ABH Holdings", kas kontrolēja vienu no lielākajām Krievijas bankām "Alfa Bank" un joprojām kontrolē citus "Alfa Group" uzņēmumus.
Rīkojumā skaidrots, ka Krievijas iestādes 2024. gadā ekspropriēja Eiropas Savienības pārvaldītājsabiedrību īpašumtiesības "Alfa Bank" Krievijas pārvaldītājsabiedrībā "JSC AB Holding", līdz ar ko netiešie akcionāri, tostarp Fridmans, kļuva par Krievijas pārvaldītājsabiedrības tiešajiem akcionāriem. Šīs jaunās tiešās īpašumtiesības Fridmans pārdeva trešajai personai, saņemot ievērojamu maksājumu Krievijā.
Savukārt par Usmanovu rīkojumā rakstīts, ka viņš ir Putinam pietuvināts ietekmīgs uzņēmējs un viens no galvenajiem "USM Holdings" akcionāriem. Dokumentā uzsvērts, ka Usmanovam ir ciešas saites ar Putinu. Viņš ir ticis nosaukts par vienu no Putina tuvākajiem vadošajiem uzņēmējiem, kā arī tiek uzskatīts par vienu no tiem Krievijas uzņēmējiem-amatpersonām, kuru pozīcijas ir atkarīgas no Krievijas prezidenta gribas.
Tāpat Usmanovam ir ciešas saites ar Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieku un bijušo Krievijas prezidentu un premjerministru Dmitriju Medvedevu, kurš ir guvis labumu no Usmanova kontrolēto luksusa rezidenču izmantošanas personiskos nolūkos.
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Pēc rīkojumā paustā, Usmanova īpašumā vai kontrolē tieši vai ar "USM Holdings" starpniecību ir aktīvi Krievijas ekonomikas galvenajās nozarēs. Viņa lielākais kontrolakciju uzņēmums ir tērauda gigants "Metalloinvest", kas kopā ar citiem uzņēmumiem darbojas derīgo izrakteņu nozarē, nodrošinot svarīgu ienākumu avotu Krievijas budžetā.
Dokumentā atzīmēts, ka Usmanovs ir biznesa laikraksta "Kommersant" vienīgais īpašnieks. Viņa kontrolē laikraksts ieņēmis skaidri prokremlisku nostāju. Laikraksts "Kommersant" publicējis propagandistisku, pret Ukrainu un Ukrainas tautu vērstu saturu.
Fridmanam un Usmanovam noteikti Starptautisko un Latvijas nacionālo sankciju likumā paredzētie ieceļošanas un finanšu ierobežojumi. Atbilstoši likumam Fīdmanam un Usmanovam ir aizliegts ieceļot un uzturēties Latvijā vai šķērsot Latvijas teritoriju tranzītā.
Savukārt finanšu ierobežojumi nozīmē, ka visām personām atbilstoši to kompetencei nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma jāiesaldē visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas tieši vai netieši, pilnībā vai daļēji ir Fridmana un Usmanova, arī trešo personu, kuras rīkojas viņu vārdā vai vadībā, īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē.
Tāpat Fridmanam un Usmanovam, tostarp trešajām personām, kuras rīkojas viņu vārdā vai vadībā vai viņu labā, nedrīkst tieši vai netieši darīt pieejamus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kā arī sniegt nacionālajās sankcijās noteiktos finanšu pakalpojumus.
Fridmanam un Usmanovam sešu nedēļu laikā pēc finanšu ierobežojumu noteikšanas būs jāpaziņo Finanšu izlūkošanas dienestam par viņu īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē esošajiem līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem, kas atrodas Latvijas jurisdikcijā. Paredzēts, ka rīkojums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Ministru kabinets rīkojumu pārskatīs ne retāk kā reizi gadā.
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