Valdība dod "zaļo gaismu" stingrākas imigrācijas politikas ieviešanai
Valdība otrdien, 22. septembrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto visaptverošo imigrācijas ierobežošanas plānu, kurā iekļauts 71 pasākums, kuru mērķis ir samazināt kopējo imigrantu skaitu, pastiprināt kontroli pār ārvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijā, kā arī novērst imigrācijas sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu.
Plāns izstrādāts, pamatojoties uz Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas secinājumiem un vairāk nekā simt tās sagatavotajām rekomendācijām. Tas aptver gan legālās un nelegālās migrācijas kontroli, gan patvēruma sistēmu, uzturēšanās atļauju izsniegšanu, ārvalstu studentu piesaisti un trešo valstu pilsoņu nodarbināšanu. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) atzīst, ka plāna izskatīšana iepriekš atlikta un par tā saturu bijis daudz iebildumu un domstarpību. Viņaprāt, tagad svarīgākais esot panākt paredzēto pasākumu praktisku īstenošanu, lai samazinātu kopējo imigrantu skaitu Latvijā.
Noslēdzot diskusiju valdības sēdē, premjers Andris Kulbergs (AS) uzsvēra, ka galvenais ir panākt jēdzīgu migrācijas politiku, taču atbalstītais plāns vēl automātiski neko nenozīmē un "nepaģēr" atrisinājumus. Pirms tam diskusijās valdībā iekšlietu ministrs Dombrava pauda, ka šis ir pirmais mēģinājums veidot imigrācijas politiku valstī, taču jau patlaban atbildīgajām institūcijām ir vērts domāt, kā veidot ārvalstu darba tirgus stratēģiju. Tāpat plāns neaizliedz piesaistīt turīgus ārvalstu investorus, tomēr šādā procesā nepieciešams ievērot nacionālās drošības intereses.
Jāuzsver, ka Valdības lēmums nenozīmē, ka visi plānā minētie ierobežojumi stājas spēkā nekavējoties. Daudzu pasākumu īstenošanai vēl būs jāizstrādā un jāpieņem likumu vai Ministru kabineta noteikumu grozījumi. Atbildīgajām institūcijām līdz 2027. gada 31. oktobrim jāinformē Iekšlietu ministrija par plāna īstenošanas progresu. Savukārt ministrijai līdz 2027. gada 31. decembrim jāiesniedz valdībai kopējais ziņojums par paveikto.
Ko paredzēts mainīt?
Viens no būtiskākajiem pasākumiem ir stingrāka legālās migrācijas kontrole. Plānots izvērtēt papildu prasību ieviešanu uzturēšanās atļauju saņēmējiem, tostarp iespēju noteikt atsevišķām personu grupām pienākumu regulāri apliecināt savu faktisko uzturēšanos Latvijā. Paredzēts arī izstrādāt Ministru kabineta noteikumus, kas noteiktu to trešo valstu valstspiederīgo skaitu, kuri drīkst ieceļot un uzturēties Latvijā. Tādējādi valsts varētu daudz tiešāk regulēt kopējo imigrācijas apjomu.
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Būtiskas pārmaiņas plānotas ārvalstu studentu piesaistē. Iecerēts noteikt skaidrākus mērķa valstu un studijām kvalificēšanās kritērijus, rūpīgāk uzraudzīt studentus gan studiju laikā, gan pēc absolvēšanas, kā arī ierobežot trešo valstu studentu īpatsvaru ārvalstu studentu kopskaitā. Plānots pārskatīt arī augstskolu sadarbību ar studentu piesaistes aģentūrām, kurām tiek maksāts par katru piesaistīto studentu. Latvija Eiropas Savienības līmenī vēlas rosināt diskusiju arī par iespēju ierobežot ārvalstu studentu tiesības saņemt darba atļauju pirmajā bakalaura studiju gadā. Vienlaikus paredzēts precizēt Latvijas augstākās izglītības eksporta stratēģijas mērķus, tos sabalansējot ar valsts drošības interesēm.
Stingrāka ārvalstnieku nodarbinātības kontrole
Plāns paredz ierobežot arī negodprātīgu praksi ārvalstnieku nodarbināšanā, tostarp pārskatīt darbaspēka starpniekfirmu izmantošanas nosacījumus. Tāpat paredzēts izvērtēt iespēju ierobežot trešo valstu pilsoņu ar ilgtermiņa vīzu vai termiņuzturēšanās atļauju tiesības darboties kā pašnodarbinātajiem. Atsevišķām grupām, piemēram, Eiropas Savienības zilās kartes turētājiem, varētu paredzēt izņēmumus.
Pastiprināta uzmanība tiks pievērsta darbam digitālajās platformās. Plānots izstrādāt Krimināllikuma grozījumus, lai paredzētu atbildību par citas personas identitātes vai darba profila izmantošanu nelikumīgai nodarbinātībai un peļņas gūšanai. Savukārt platformu uzņēmumiem varētu noteikt pienākumu uzskaitīt un regulāri sniegt iestādēm informāciju par ārvalstnieku faktisko nodarbinātības laiku. Tāpat paredzēts grozīt Ceļu satiksmes likumu. Trešo valstu pilsoņiem, kuriem transportlīdzekļa vadīšana nepieciešama darba pienākumu veikšanai Eiropas Savienībā, varētu noteikt pienākumu iegūt ES atzītas autovadītāja tiesības.
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Pārskatīs uzturēšanās atļaujas investoriem un stiprinās robežsardzi
Plānots pilnveidot arī termiņuzturēšanās atļauju piešķiršanu investoriem. Izmaiņu mērķis ir novērst gadījumus, kad uzturēšanās atļaujas saņemšanai tiek veikti tikai formāli ieguldījumi. Priekšroka iecerēta investīcijām, kas dod reālu ieguldījumu Latvijas ekonomikā – rada jaunas darbavietas, palielina nodokļu ieņēmumus un eksportspēju, kā arī veicina inovācijas un tehnoloģiju pārnesi.
Cīņai ar nelegālo migrāciju paredzēts stiprināt Valsts robežsardzes kapacitāti. Viens no priekšlikumiem ir dot iespēju valsts aizsardzības dienestu pildīt arī Valsts robežsardzē. Latvija plāno Eiropas Savienības līmenī rosināt diskusijas arī par ģimenes locekļa definīcijas precizēšanu migrācijas regulējumā un iestāžu iespējām noteiktos gadījumos saņemt informāciju, kas nepieciešama ārvalstnieku tiesību uz sociālajiem pabalstiem pārbaudei.