Dabas aizsardzības pārvalde atstādinājusi departamenta direktora vietnieku Jorenu Liopu
Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) no 18. septembra atstādinājusi Jorenu Liopu no Dabas aizsardzības departamenta direktora vietnieka amata pienākumu pildīšanas. Lēmums pieņemts pēc tam, kad kriminālprocesā viņam noteikts aizliegums veikt konkrētu nodarbošanos.
"Dabas aizsardzības pārvalde 2026. gada 17. septembrī ir saņēmusi Valsts policijas informāciju, ka kriminālprocesā Nr. 28220000725 Jorenam Liopam mainīts iepriekš piemērotais drošības līdzeklis un noteikts aizliegums veikt konkrētu nodarbošanos. Attiecīgi no 2026. gada 18. septembra Liopa ir atstādināts no Dabas aizsardzības departamenta direktora vietnieka amata pienākumu izpildes bez darba samaksas līdz turpmākam rīkojumam, pieminot iemeslus. iedod virsraksta un ievada idejas," vietnē "Facebook" norāda DAP.
Liopa no 2025. gada 6. augusta ieņēma Dabas aizsardzības departamenta direktora vietnieka amatu. Pārvaldē Jorena Liopas atbildības joma bija saistīta ar procesu un pakalpojumu elektronizācijas un digitalizācijas attīstības vadību, projektu īstenošanu dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols” attīstībai, kā arī informācijas tehnoloģiju drošības politikas uzraudzību un ieviešanu pārvaldes uzturētajās datubāzēs.
Jorens Liopa publiski minēts kā aizdomās turētais Eiropas Prokuratūras (EPPO) sāktajā kriminālprocesā par iespējamu krāpšanu vairāk nekā 1,5 miljonu eiro vērtos valsts informācijas tehnoloģiju iepirkumos. Izmeklētājiem ir aizdomas, ka organizētas grupas dalībnieki vienojušies par iepirkumu uzdevumu piešķiršanu iepriekš izraudzītiem uzņēmumiem, bet nelikumīgi iegūto peļņu vēlāk sadalījuši savā starpā. Liopa iepriekš bija Valsts digitālās attīstības aģentūras direktors. Viņš tika apcietināts, bet septembrī atbrīvots pret 30 000 eiro drošības naudu, piemērojot ar brīvības atņemšanu nesaistītus drošības līdzekļus.
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