Liepājas Simfoniskais orķestris krāšņi atklāj 146. koncertsezonu
Liepājas Simfoniskais orķestris ar galvenā diriģenta Gunta Kuzmas vadītu krāšņu programmu atklāja 146. koncertsezonu, izceļot čellista Daniela Millera-Šota uzstāšanos un Jura Karlsona pirmatskaņojumu “Saules lēktā”. Sezonu turpinās rudens koncerttūre Latvijā un Lietuvā, Mārtiņa Brauna mūzikas svinēšana Liepājā, kā arī programmas ar izciliem viesmāksliniekiem.
19. septembrī ar vērienīgu koncertprogrammu galvenā diriģenta Gunta Kuzmas vadībā Liepājas Simfoniskais orķestris atklāja savu 146. koncertsezonu.
Tā bija brīnišķīga atkalsatikšanās ar izcilo vācu čellistu Danielu Milleru-Šotu, šoreiz Antonīna Dvoržāka Koncertā čellam un orķestrim – vienā no čella repertuāra stūrakmeņiem.
“Mīlam Daniela Millera-Šota izjusto muzikalitāti, un ļoti labprāt tiksimies ar šo izcilo mūziķi vēl citos projektos,” saka Liepājas Simfoniskā orķestra mākslinieciskais vadītājs Guntis Kuzma.
Sezonas atklāšanas koncertā izskanēja arī pirmatskaņojums – Jura Karlsona simfoniskā vīzija orķestrim “Saules lēktā”. Kā vēl pirms koncerta stāstīja Guntis Kuzma: “Juris Karlsons ir personība ar nebeidzami plašu kultūras redzesloku, asprātību un nerimstošu interesi par mūzikas pasauli. Viņa mūzikā vienmēr ir spilgta ideja – grauds, impulss, stāsts. Manuprāt, ļoti bieži simfoniskā domāšana organiski saplūst ar skatuves izjūtu, fantāzijas brīvība un vīzija veido dramaturģijas plūdumu. Nav nejauši, ka vīzija Jurim Karlsonam kļuvusi gandrīz par personisku žanru – no “Vakarblāzmas” un “Jāzepa vīzijām” līdz “Noslēpumainajam dārzam…” un tagad “Saules lēktā”.
Krāšņajā sezonas atklāšanas koncerta programmā orķestra mākslinieciskais vadītājs Guntis Kuzma bija iekļāvis arī vienu no 20. gadsimta spēcīgākajiem simfoniskajiem vēstījumiem – Artūra Onegēra “Liturģisko simfoniju” – dramatisku un eksistenciāli piesātinātu darbu.
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Septembra un oktobra mijā Liepājas Simfoniskais orķestris jau tradicionāli dosies rudens koncerttūrē pa Latviju (Ventspils, Lielvārde, Daugavpils, Tukums), papildus 25. septembrī ar tūres programmu viesojoties arī Starptautiskajā Mažeiķu mākslas festivālā Lietuvā. Šoreiz orķestris savas tūres koncertiem pievienoties aicinājis vienu no spilgtākajām jaunās paaudzes latviešu vijolniecēm – Elzu Siliņu.
Bet koncertzālē “Lielais dzintars” orķestris atkal muzicēs 10. oktobrī, aicinot klausītājus uz Mārtiņa Brauna mūzikas svinēšanu. Šī gada rudenī, kad izcilajam latviešu komponistam apritētu 75 gadi, Liepājā atgriežas publikas un kritiķu atzinības guvusī koncertprogramma “Mārtiņš Brauns. Dziesma par spēli”.
Savukārt nākamā simfoniskās mūzikas programma Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” ir gaidāma 7. novembrī, kad orķestris tiksies ar vēl vienu izcilu čella virtuozu – starptautiski atzīto latviešu čellisti Margaritu Balanas. Britu maestro Daglasa Bostoka vadībā skanēs britu 20. gadsimta mūzika.