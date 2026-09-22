Mūžībā devies tēlnieks un pedagogs Juris Zihmanis
83 gadu vecumā mūžībā devies tēlnieks un pedagogs Juris Zihmanis, vēsta Latvijas Mākslinieku savienība (LMS). Mākslinieks miris 19. septembrī.
Latvijas Mākslinieku savienība norāda, ka Zihmanis Latvijas tēlniecībā izcēlies ar personīgu un savpatnu pieeju mazās formas tēlniecībai. Savos darbos viņš radoši interpretējis etnogrāfiskajai tradīcijai raksturīgo plaknes izjūtu, apvienojot to ar modernisma telpiskajiem risinājumiem. Mākslinieks strādājis kokā, akmenī un bronzā.
Nozīmīga Zihmaņa radošās darbības daļa bijusi sadarbība ar dzīvesbiedri, tekstilmākslinieci Ingu Skujiņu, kā arī virkni Latvijas tēlnieku, tostarp Dagniju Nīcmani, Kārli Dani, Ligitu Ulmani, Ojāru Breģi, Ojāru Feldbergu, Bruno Strautiņu, Jāni Strupuli un Vilni Titānu.
Zihmanis dzimis 1943. gada 5. aprīlī. 1963. gadā viņš absolvēja Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Dekoratīvās tēlniecības nodaļu, bet 1974. gadā – Latvijas Mākslas akadēmijas Tēlniecības nodaļu, kur viņa diplomdarbs bija “Lasītāja”.
Jau studiju laikā, 1973. gadā, Zihmanis sāka strādāt par pedagogu Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Dekoratīvās tēlniecības nodaļā, bet no 1975. līdz 1985. gadam bija tās vadītājs. Viņa audzēkņu vidū bijuši tēlnieki Haralds Balodis, Dzintra Cepīte, Ainārs Zelčs, Edgars Grīnfelds, Ina Zīle, Aigars Krievāns, Gunta Matule un Aija Neilande.
Arī citos Latvijas Mākslinieku savienības materiālos Zihmanis minēts kā viens no Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Dekoratīvās tēlniecības nodaļas pedagogiem 20. gadsimta 70. un 80. gados.
Mākslinieks piedalījies daudzās izstādēs Latvijā un ārvalstīs, kā arī rīkojis personālizstādes un kopīgas izstādes ar citiem māksliniekiem.
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Zihmanis strādājis arī monumentālajā tēlniecībā. Starp viņa darbiem ir Otrā pasaules kara Brāļu kapu ansamblis, piemiņas zīme Katrīnai Lielvārdē, kas veltīta raganu dedzināšanas upuriem, kā arī Kokneses parkā esošais veltījums Pērses ūdenskritumam “Pērses meitene”.
1967. gadā Zihmanis kopā ar citiem Latvijas tēlniekiem kā asistents piedalījies arī tēlnieka Ernsta Ņeizvestnija monumentālās ciļņu joslas meta veidošanā toreizējai Vissavienības pionieru nometnei “Arteks” Krimā.
Latvijas Mākslinieku savienības biedrs Zihmanis bija kopš 1983. gada. Viņa darbi glabājas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, citos muzejos un privātkolekcijās.
“Latvijas Mākslinieku savienība izsaka visdziļāko līdzjūtību tēlnieka, pedagoga Jura Zihmaņa tuviniekiem un kolēģiem,” teikts savienības paziņojumā.
Atvadīšanās no Jura Zihmaņa notiks piektdien, 25. septembrī, plkst. 13 Rīgas Krematorijas Lielajā zālē, Varoņu ielā 3A.
Jauns.lv izsaka līdzjūtību Jura Zihmaņa tuviniekiem, draugiem, kolēģiem un talanta cienītājiem.