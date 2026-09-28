Gan māksla, gan drēgnums - Indras Vilipsones kultūrpieturas. Ko ieplānot no 28. septembra līdz 4. oktobrim?`
Septembris mijas ar oktobri, kļūst drēgns, bet kultūras pasaulē krāšņuma netrūkst, lūkošu mazu krātuvīti nedēļai te saveidot, skatoties gan mūsu zemē notiekošajā gan palūkošos arī mazliet aiz mākoņiem un kilometriem, kas interesants Londonā, kur lidaparāti no mūsu valsts dodas pat divreiz dienā un es ar traukšos brīvdienās, pastāstīšu, kas man noskatīts…
Sāksim ar Rīgu - līdz 2027. gada 3. janvārim Mākslas muzeja “Rīgas birža” (MMRB) Lielajā zālē norisināsies izstāde “Pilnības rags. Muzeja kolekcija”, tā pievēršas pilnības raga simbolikai dažādās kultūrās un reliģijās, vienlaikus izjautājot muzeju kā institūciju. Ekspozīcijas pamatā ir muzeja kolekciju darbi, kuri vai nu gadu desmitiem, vai nekad līdz šim nav bijuši pieejami apmeklētājiem. Pilnības rags parasti pozitīvā, apliecinošā formā simbolizē neierobežotu materiālo un garīgo labklājību. Savā ziņā arī muzejs ar tā krājumu ir kā pilnības rags, no kura bagātībām redzama tikai neliela daļa, kamēr pārējais krātuvēs gaida pētniekus un izstāžu kuratorus. Un tomēr… Kas muzejs ir šodien? Kādas un kam tiek veidotas ekspozīcijas? Vai jebkas var kļūt par eksponātu? Vai “pilnības ragam” ir arī ietilpības robeža? Izstāde aplūko pilnības raga jēdzienu, balstoties Mākslas muzeja “Rīgas birža” kolekciju daudzpusībā, izpētē un interpretācijā, iezīmējot muzeja atvērtību pārmaiņām un reakciju uz sociālpolitisko situāciju. Ekspozīcijas pamatā ir mākslas darbi, kuri vai nu gadu desmitiem, vai nekad līdz šim nav bijuši pieejami apmeklētājiem. Šis mani visnotaļ interesē, došos, jo Mākslas muzejs “Rīgas birža” ir pilnības rags, man kā mākslas baudītājam, jau gadu garumā… Paldies Daigai Upeniecei, Vitai Birzakai un visai komandai!
Vēl viena intriga, kas mani vedīs pāri Daugavai uz Dzegužkalna pusi, jo tur iekārtojusies “Muzeju krātuve”, kas ir pamatdzīvesvieta arī Latvijas Nacionālajam rakstniecības un mūzikas muzejam. Un tā - 1. oktobrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzejā, Pulka ielā 8, Rīgā, ikviens ir aicināts uz izstādes “Mērnieku laiki. Nepabeigts scenārijs trešajai ekranizācijai” noslēgumu “Goda mielasts “Mērnieku laiku” stilā”. Vakars iecerēts kā sirsnīga kopā būšana, atskatoties uz izstādes tapšanas procesu, paveikto darbu un kopīgi piedzīvoto. Pasākuma dalībnieki aicināti ne vien dalīties atmiņās, bet arī turpināt sarunu par vienu no nozīmīgākajiem latviešu literatūras darbiem un tā interpretācijām mūsdienās. Izstādes projekta vadītāja Katrīna Kūkoja uzsver: “Brāļu Kaudzīšu romāns “Mērnieku laiki” ir latviešu gara maize. Nē, ne baltmaize vai kliņģeris, īsta gruntīga rupjmaize. Ne visi saprot tās spēku, ne visiem tā garšo, bet tā ir mūsu identitātes pamats.” Iedvesmojoties no šīs domas, ikviens ir aicināts nākt ar savu “gara maizi” kopīgajam galdam. Tā var būt ideja, laba vēlējuma vārdi, īsa performance, zīmējums, stāsts, dziesma vai jebkura cita radoša dāvana, kas papildinās vakara kopīgo pieredzi. Ik pa laikam dodoties uz Pulka ielu dažādās darbu būšanās ikreiz mazliet ielūkojos šajā ekspozīcijā, katru reizi maķenīt, bet vajadzētu tā kārtīgi – te kā reizi šis pasākums un izstādes svinīgais noslēpums rosina…
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Un tad nedēļas nogalē Londona sauc, jo “Tate Modern” ir skatāma ikoniskās mākslinieces Frīdas Kālo darbu izstāde “Frida: The Making of an Icon”. Izstāde būs skatāma līdz 2027. gada 3. janvārim, taču silti iesaku savlaicīgi rezervēt datumu un apmeklējuma laiku, pērkot biļeti tīklā.
Iestāde ļauj mums izzināt, atklāt vai atkal ar interesei atminēties neparasto stāstu par to, kā Frīda Kālo kļuva par vienu no visu laiku ietekmīgākajām māksliniecēm, kultūras fenomenu un starptautiski atpazīstamu komerciālu ikonu. Izstādē “Frīda: ikonas tapšana” skatāmi vairāk nekā 30 no Kalo ikoniskākajiem darbiem, kas atklāj viņas “daudzās sejas” – uzticīgo sievu, intelektuāli, moderno mākslinieci un politisko aktīvisti. Līdzās vērtīgiem apģērbiem, rotaslietām, fotogrāfijām un piemiņas priekšmetiem izstādē aplūkojami vairāk nekā 200 viņas laikabiedru un vēlāko paaudžu mākslinieku darbi, kurus iedvesmojusi Kālo personība un daiļrade, apliecinot viņas paliekošo ietekmi uz tiem, kuri joprojām no jauna interpretē un piesaka viņas neparasto dzīvesstāstu. Izstādes kulminācija veltīta fenomenam “Fridamānija”. Frīdas Kālo pārtapšanu globālā zīmolā atklās vairāk nekā 200 komerciālu priekšmetu, kuros izmantota viņas māksla, tēls, stils un personība. Izstāde aicina doties ceļojumā, kas raksturīgs tikai šai bezbailīgajai un revolucionārajai māksliniecei, sniedzot aizraujošu ieskatu Frīdas dzīves un daiļrades pārveidojošajā spēkā, pielūgsmes fenomenā un to dažādo kopienu pasaulē, kuras Frīdu Kālo pieņēmušas par savējo.
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Mjā… atminos kādu reizi Berlīnē, kad kopā ar draugiem bijām nolēmuši aplūkot Frīdas Kālo izstādi.
"Gropius Bau" pēdējā tās demonstrēšanas dienā, stāvējām rindā 9 stundas un nokļūstot muzejā viss bija vienalga… Labāk tā nevajadzētu.
Londona mūs gaida!
Un vēl viens pamats būt lepniem, jo “Londonas Sadler’s Wells Theatre” aicina baleta izziņas bezrobežu procesā. No 24. septembra līdz 3. oktobrim tur skatāma Anglijas Nacionālā baleta programma “Rhythm Riot” – trīs horeogrāfiski atšķirīgi darbi, trīs noskaņas un viens vienojošs spēks – ritms, enerģija un kustība. Vakaru atklās leģendārā Džordža Balančina “Symphony in Three Movements” ar Igora Stravinska mūziku – 21 minūti garš, dinamisks neoklasicisma balets 32 dejotājiem, kurā nav ne tradicionālo baleta svārciņu, ne tiāru, ne sižeta. Tā vietā – ātrums, precizitāte un Stravinska mūzikas spēcīgais ritmiskais impulss.Programmā būs arī divi pasaules pirmatskaņojumi. Losandželosā dzīvojošās horeogrāfes Mikaelas Teilores “Bow Out” iedvesmas avots ir leģendāro 20. gadsimta 30. gadu stepa meistaru Nicholas Brothers un Bila “Bojangles” Robinsona neatkārtojamā enerģija. Horeogrāfe savā darbā pievēršas vitalitātei un izpausmes brīvībai, savienojot atšķirīgas kustību valodas. Savukārt īpašu uzmanību piesaista korejiešu horeogrāfa Jae Man Joo pasaules pirmizrāde “Auguries of Innocence”, kurā sastopas Viljama Bleika dzeja un Pētera Vaska mūzika. Te būs intervija ar horeogrāfu:
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Balets iecerēts kā poētisks vēstījums par cilvēka saikni ar dabu un garīgo pasauli – horeogrāfu iedvesmojis gan Bleika, gan Vaska daiļradē klātesošais smeldzīgums, ilgas un lirisms. Visu trīs darbu mūziku izpildīs “English National Ballet Philharmonic”, piešķirot vakaram vēl lielāku emocionālo intensitāti un atmosfēru. Tā ir iespēja Londonā ieraudzīt, kā šodienas balets spēj runāt ļoti dažādās kustību valodās – no Balančina un Stravinska neoklasiskās enerģijas līdz pavisam jaunai horeogrāfijai, kurā Pētera Vaska mūzika pārtop kustībā.
Nu, kā Londonā runā, tā ir…
Kultūra mums piestāv, tiekamies!