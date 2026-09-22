Jelgavā bojāta “Bite” tīkla infrastruktūra; bez interneta palikuši daļa abonenti
Jelgavā patlaban Loka maģistrāles ielas 7, 9, 11 un 13 namu rajonā ir konstatēti lokāli SIA "Bite Latvija" fiksētā interneta pakalpojumu darbības traucējumi, kas ietekmē 83 abonentus, informēja uzņēmumā.
Saskaņā ar "Bite Latvija" rīcībā esošo informāciju traucējumi radušies saistībā ar ēkā notiekošajiem remontdarbiem, kuru laikā bojāta maģistrālā tīkla infrastruktūra, ietekmējot pakalpojumu pieejamību daļai klientu konkrētajā teritorijā.
"Bite Latvija" tehniskie speciālisti strādā bojājuma vietā un veic nepieciešamos darbus, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu pakalpojumu darbību. Patlaban plānots, ka pakalpojumus pilnībā atjaunos līdz plkst. 17.
Jau ziņots, ka "Bite Latvija" apgrozījums pagājušajā gadā bija 209,825 miljoni eiro, kas ir par 14,2% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa bija 24,703 miljoni eiro, kas ir par 26,7% mazāk nekā 2024. gadā.
Kompānija reģistrēta 2005. gadā, un tās pamatkapitāls ir 44 miljoni eiro. "Bite Latvija" vienīgais īpašnieks ir Lietuvas "Bite group", kas pieder globālam aktīvu pārvaldīšanas uzņēmumam "Providence Equity Partners".