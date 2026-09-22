Likumsargi meklē attēlā redzamo vīrieti; viņu tur aizdomās par sevišķi smagu noziegumu
Foto: Valsts policija
Policija meklē vīrieti aizdomās par sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.
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Likumsargi meklē attēlā redzamo vīrieti; viņu tur aizdomās par sevišķi smagu noziegumu

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Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvalde aizdomās par sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu meklē attēlā redzamo vīrieti, kura identitāte ir noskaidrota.

Likumsargi meklē attēlā redzamo vīrieti; viņu tur ...

Likumsargi aicina aplūkot attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina tajā redzamā vīrieša iespējamo atrašanās vietu! Informēt Valsts policiju iespējams, zvanot pa tālruņa numuru 67500765, 25778530 vai 112.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.

Foto: Valsts policija
Policija meklē vīrieti aizdomās par sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.
Policija meklē vīrieti aizdomās par sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.

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