Valsts policijas meklētais vīrietis ir aizturēts.
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Šodien 16:08
Papildināts:Šodien 22:12
Likumsargi aizturējuši meklēto vīrieti, kurš tiek turēts aizdomās par sevišķi smagu noziegumu
Valsts policija aizturējusi otrdien, 22. septembrī, meklēšanā izsludināto vīrieti, kas tiek turēts aizdomās par sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.
"Vīrieša atrašanās vieta ir noskaidrota, un Valsts policijas darbinieki viņu ir aizturējuši," ziņo Valsts policija. Tāpat likumsargi atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
PAPILDINĀTS 22. septembrī plkst. 22.02— Valsts policija (@Valsts_policija) September 22, 2026
Vīrieša atrašanās vieta ir noskaidrota, un Valsts policijas darbinieki viņu ir aizturējuši.
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