Likumsargi aizturējuši meklēto vīrieti, kurš tiek turēts aizdomās par sevišķi smagu noziegumu
Foto: Valsts policija
Valsts policijas meklētais vīrietis ir aizturēts.
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Papildināts:Šodien 22:12

Likumsargi aizturējuši meklēto vīrieti, kurš tiek turēts aizdomās par sevišķi smagu noziegumu

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Valsts policija aizturējusi otrdien, 22. septembrī, meklēšanā izsludināto vīrieti, kas tiek turēts aizdomās par sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.

Likumsargi aizturējuši meklēto vīrieti, kurš tiek ...

"Vīrieša atrašanās vieta ir noskaidrota, un Valsts policijas darbinieki viņu ir aizturējuši," ziņo Valsts policija. Tāpat likumsargi atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.

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