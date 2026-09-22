Mūžībā devusies Latvijas dzemdību speciāliste Ingrīda Kukliča
Ar sēru vēsti soctīklā "Facebook" dalījusies Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija - 19. septembrī mūžībā devusies pieredzējusī ārste ginekoloģe-dzemdību speciāliste Ingrīda Kukliča.
Ingrīda Kukliča dzimusi 1956. gada 29. aprīlī Daugavpilī, 1971. gadā pabeigusi Kusas pamatskolu un 1974. gadā absolvējusi Madonas vidusskolu, 1977. gadā pabeigusi Rīgas 1. medicīnas skolu, iegūstot feldšera-vecmātes specialitāti.
1985. gadā pabeigusi Rīgas Medicīnas institūtu, Vispārējās ārstniecības fakultāti, un 1988. gadā saņēmusi diplomu ginekoloģijas un dzemdību speciālista specialitātē. Vēlāk iegūts papildus sertifikāts ultraskaņas izmeklēšanā dzemdniecībā un ginekoloģijā.
Strādājusi Cēsu slimnīcā un poliklīnikā, kopš 2003. gada līdz mūža galam strādājusi SIA "Salaspils veselības centrs".
Ingrīda Kukliča darbojusies Latvijas Kontraceptoloģijas, seksuālās un reproduktīvās veselības asociācijā, kā arī bijusi Eiropas kontracepcijas un reproduktīvās veselības savienības biedre.
Ingrīdu Kukliču kolēģi atcerēsies kā profesionālu, zinošu un labestīgu ārstu, lojālu un atbalstošu kolēģi un harizmātisku personību.
Atvadīšanās no Ingrīdas Kukličas notiks piektdien, 25.09. plkst. 14:00, Tēraudlietuves iela 3 lielajā zālē, Rīgā.
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Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Ingrīdas Kukličas tuviniekiem.