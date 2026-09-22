Rīgā aizvadīta Pasaules talkas globālā tiešraide
Šodien no Latvijas galvaspilsētas Rīgas notika 9. Pasaules talkas Globālā tiešraide, no starptautiskas studijas Rātsnamā raidot par dažādās pasaules valstīs notiekošās un ANO starptautiskajā kalendārā atzīmētas Pasaules talkas notikumiem, kas līdz šim jau ir vienojuši ap 190 valstu un 139 miljonus iedzīvotājus. Šodienas mērķis ar kampaņu “Tiecies pēc piecinieka!” bija sasniegt 5% iedzīvotāju aktivitāti visā pasaulē. Latvija sadarbojās ar Igauniju, kurā darbojās globālais zvanu centrs Tallinā, bet Ukrainā, Kijivā atradās globālais mediju centrs.
Starptautiskajā studijā viesojās ar intervijām arī Lielās Talkas pirmais patrons bijušais Valsts prezidents Valdis Zatlers, Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs, Lielās Talkas Labas gribas vēstnieks, Dziesmu svētku biedrības priekšsēdētājs Ints Teterovskis, RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta direktore, profesore Dagnija Blumberga, filmu producents Andrejs Ēķis, “Labie koki” vadītājs Edgars Neilands, Lielbritānijas tirdzniecības kameras Latvijā valdes locekle Dace Cīrule, Latvijas pašvaldību savienības padomniece Dr.Andra Feldmane, tāpat starptautiskajā tiešraidē izskanēja mūziķu Zanes Šmites, Laimas Jansones, Katrīnas Dimantas, Igauņu pamatskolas ansambļa “Rukkililled” un jauniešu kora “Balsis” sniegums. Tiešraide tika raidīta World Cleanup Day Youtube un partneru kanālos, to varēja ikviens vērot arī Rātslaukumā.
Savukārt Rātslaukums šodien pārtapa par Pasaules talkas darbnīcu ciematu (starptautiski- "World Cleanup Day Village"). Te varēja aplūkot uz Latviju atceļojušo Pasaules talkas fotoizstādi, piedalīties RTU un Dabas aizsardzības pārvaldes, “Latvijas Zaļais punkts” darbnīcās, kopā ar jauniešu NVO “Trepes” veidot Sajūtu taku un sekot diskusijām no TV24 klātienes studijas par sabiedrības domāšanas maiņu un ilgtspēju. Tāpat Anetes Lesītes vadībā varēja apgleznot reiz izmantotas flīzes.
Pasaules talkas prezidente un talku kustību organizācijas “Let`s Do It World” vadītāja Heidi Solba uzsver talku kopienu sadarbības tīkla nozīmi, īstenojot šo globālo ambīciju sakopt pasauli: “Milzīgs paldies visiem brīvprātīgajiem, visām organizācijām, valstīm, kas iesaistījās 9. Pasaules talkā par jūsu cēlo darbu. Nākamgad tiksimies jau 10. Pasaules talkā! Ceļš ko esam paveikuši, ir patiesi apbrīnojams – cik gan daudz vēl pasaulē ir tādu nevalstisko organizāciju, kuras sniegums un darba apjoms ir novērtēts, piešķirot ANO Starptautiski atzīmējamās dienas statusu, cik daudz vēl ir organizāciju ar tik sadarbīgu talku līderu kopienu un miljoniem brīvprātīgo. Lai to panāktu, svarīga ir gan komunikācija, gan savstarpēja sadarbība, gan ticība tam, ko darām.”
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Lielās Talkas vadītāja Vita Jaunzeme aicina raudzīties uz iespaidu, ko var panākt talcinieku vienošanās vienam kopīgam mērķim un sapnim: “Ja 1 cilvēks izdara 1 labu darbu, tas tas ir 1 darbs, ja miljons cilvēku izdara labu darbu, tad tie jau ir miljons labu darbu, ja miljards - tad tas jau ir izcili daudz. Ja izdarām 1 labu darbu ne tikai 1 reizi gadā, bet 2 vai reizi mēnesī, tad matemātiskā progresijā mūsu labie darbi pasaulē uzkrājas, glābjot pasauli no katastrofāla piesārņojuma. Ja šāda apņēmība kā šodien visā pasaulē vēl ies plašumā, tad mēs dzīvosim uz skaistas, tīras un veselīgas planētas Zeme.”
Jau ziņots, ka šodien un aizvadītās nedēļas ietvaros Latvijā notika gan ezeru un jūras krastu sakopšanas talkas, gan invazīvo augu ravēšanas talkas, gan pārgājieni ar talkas elementiem, vētras seku likvidēšanas talkas, skolu un bērnudārzu eko aktivitātes un stundas par dabas procesu dziļāku izpratni. Tāpat Latvijā tika stādīti Laimes koki un atklāts 10. Laimes koku parks un pirmais šāds parks Sēlijā – Sēlpils pagasta Zvejnieklīcī, Jēkabpils novadā. Talkoja arī vairākas Latvijas vēstniecības ārvalstīs, t.sk. Ukrainā, Kazahstānā, Francijā.