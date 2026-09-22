Vanšu tiltu aicina neslēgt, kamēr nav gatavs pagaidu tilts pār Daugavu
Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien nolēma aicināt Rīgas domi pagaidu tiltu pār Daugavu atvērt pirms Vanšu tilta slēgšanas.
Komisija nolēma aicināt pašvaldību vispirms nodrošināt pagaidu tilta būvniecību, nodošanu ekspluatācijā un atvēršanu satiksmei un tikai pēc tam sākt Vanšu tilta remontdarbus, kuru veikšanai nepieciešama satiksmes slēgšana vai būtiska ierobežošana.
Komisija arī aicina pašvaldību nodrošināt kompleksu tehniski pamatotu Vanšu tilta pārbūvi, kā arī ņemt vērā, ka tilta remonta laikā galvaspilsētā plānoti vērienīgi pasākumi, piemēram, Dziesmusvētki.
Komisijā izskanēja, ka Vanšu tilta remonta laikā uzbūvētais pagaidu tilts nespēs nodrošināt pašreizējo automašīnu caurlaidību, līdz ar to ir skaidrs, ka šis remonts radīs sarežģījumus ar Daugavas šķērsošanu un tā būs ilgāka.
Deputātiem tika skaidrots, ka pašlaik Eiropā ir divi ražotāji, kuri var saražot pagaidu tiltu. Viens no tiem esot Austrijā, bet otrs - Lielbritānijā.
Informācija no ražotāja liecinot, ka nepieciešamās konstrukcijas varot saražot sešu līdz astoņu mēnešu laikā.
Kā norādīja komisijas vadītājs Oļegs Burovs (ZZS), tas nozīmē, ka pēc iespējas ātrāk jāatrod finansējums un jāveic iepirkums.
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Komisijas sēdē Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktors Kristaps Kauliņš norādīja, ka pagaidu tiltu plānots uzbūvēt maksimāli tuvu Vanšu tiltam, lai izmantotu to pašu satiksmes koridoru.
Izskanēja arī citi piedāvājumi. Rīgas domes deputāts Ansis Pūpols (NA) informēja, ka, lemjot par satiksmes risinājumiem remonta laikā, tiks apsvērta iespēja par pontonu tilta būvniecību, kas būtu svarīga pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos, kad šāda tilta izmantošana arī citviet var kļūt ļoti aktuāla.
Viņš arī norādīja, ka joprojām aktuāls ir risinājums par prāmju satiksmi Daugavā. Tās izveidē būs jāiesaistās Rīgas brīvostai.
Izskanēja arī aicinājumi mobilitātes jautājumu risināšanā iesaistīt vilcienu satiksmi un plānot ielu caurlaides spējas palielināšanu.
Kā ziņots, Vanšu tilta pārbūves laikā satiksmes organizēšanai plānots uzstādīt pagaidu tiltu, pirmdien žurnālistiem sacīja Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P).
Pašlaik plānots, ka uz pagaidu tilta būs viena josla katrā virzienā.
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Kamēr šāds tilts nebūs uzstādīts, Kleinbergs nepieļaus satiksmes apturēšanu uz Vanšu tilta. Lielos pārbūves darbus plānots sākt 2027. gadā.
Kleinbergs atklāja, ka šāda jauna tilta izmaksas varētu būt ap 20 miljoniem eiro. Tas ir aptuveni tikpat, cik gadījumā, ja šādu tiltu nomātu, viņš teica.
To, kas un cik lielā mērā segs šāda pagaidu tilta izmaksas, Kleinbergs tuvākajā laikā iecerējis apspriest ar Ministru prezidentu un finanšu ministru. Šāds tilts varētu būt noderīgs arī visas valsts mērogā civilmilitārajām vajadzībām, ne tikai pašvaldībai, norādīja mērs.
Kā žurnālistiem atzina Rīgas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktors Kristaps Kauliņš, pašlaik vēl tiek apzinātas iespējas, kur tieši šāds pagaidu tilts varētu atrasties, tomēr tas noteikti būs tuvumā Vanšu tiltam. Tāpat pašlaik vēl tiek apzinātas iespējas sabiedriskajam transportam, kas ikdienā pārvietojas pāri Vanšu tiltam. Par to, vai tas varētu tikt pārvirzīts pāri šādam pagaidu tiltam, skaidrības vēl nav.
Kā ziņots, konkursā par Vanšu tilta pārbūvi uzvarēja piegādātāju apvienība "Vanšu tilts", solot veikt darbus par 69,8 miljoniem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, liecina Elektronisko iepirkumu sistēmā publicētā informācija. Apvienībā ietilpst SIA "Hanza Construction Group", SIA "Tilts" un SIA "Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs "Vektors T"".
Otrs pretendents konkursa iznākumu apstrīdēja Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB), taču IUB šīs pretenzijas atzina par nepamatotām, un Rīgas pašvaldība ar uzvarētāju noslēgusi līgumu par tilta projektēšanu un būvniecību.
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Vanšu tilta remontam 2026. gadā nepieciešami līdz 6,7 miljoniem eiro, 2027. gadā - līdz 42 miljoniem eiro, bet 2028. gadā - līdz 35,76 miljoniem eiro.
Vanšu tilta kopējais garums ir 593,6 metri, galvenā pilona augstums sasniedz 108,7 metrus. Projekts paredz atjaunot asfalta segumu brauktuvei, izbūvēt dalītu gājēju zonu un veloinfrastruktūru. Gājēju ietvju platums vienā tilta pusē ir paredzēts 1,7 metri, otrā - 1,9 metri. Tilta margas tiks atjaunotas iepriekšējā augstumā - 1,3 metri.
Projektā paredzēta arī vanšu nomaiņa. To kopējais svars būs 385,5 tonnas. Paredzēta arī jaunu aizsargapvalku uzstādīšana esošajām un jaunajām vantīm 3084 metru garumā, tādējādi nodrošinot ilgtermiņa izturību un aizsardzību pret apkārtējās vides ietekmi.
Vanšu tilta pārbūve tiks īstenota, piemērojot "projektē un būvē" metodi, kas paredz, ka viens uzņēmējs veic gan būvprojekta izstrādi, gan būvdarbu izpildi, nodrošinot vienotu pieeju, darbu saskaņotību un atbildību visā līguma izpildes laikā.
Rīgā kopumā ir 145 tilti, pārvadi un gājēju tuneļi. Daļa no tiem savu laiku ir nokalpojusi - par to liecina to vizuālais izskats un tehniskie rādītāji.