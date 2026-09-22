Degvielas cenu kāpuma dēļ NMPD piešķir vēl 578 tūkstošus eiro
Ministru kabinets otrdien, 22. septembrī, atbalstīja 578 307 eiro piešķiršanu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (NMPD), lai segtu degvielas izmaksu pieaugumu un nodrošinātu neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu nepārtrauktu darbu visā Latvijā. Papildu finansējums ļaus saglabāt esošo pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamības un reaģēšanas līmeni līdz gada beigām.
Finansējums Veselības ministrijai tiks piešķirts no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", kas paredzēta valstiski nozīmīgu un iepriekš neparedzētu izdevumu segšanai.
Papildu līdzekļi nepieciešami saistībā ar būtisku degvielas cenu pieaugumu 2026. gadā. Degviela ir viens no kritiski svarīgiem resursiem NMPD darbības nodrošināšanai, jo tā tieši ietekmē brigāžu mobilitāti un spēju savlaicīgi nokļūt pie pacientiem visā valsts teritorijā. Piešķirtais finansējums ļaus nodrošināt dienesta operatīvo darbību un saglabāt NMPD reaģētspēju esošajā apjomā.
Degvielas cenu pieaugumu veicinājuši ģeopolitiskie procesi pasaulē. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, dīzeļdegvielas cena pieaugusi par 10 %, bet benzīna cena par 11,3 %.
Atbilstoši likumam "Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam", NMPD degvielas izdevumiem 2026. gadā sākotnēji bija paredzēti 2,24 miljoni eiro. Tomēr faktiskās izmaksas ir būtiski palielinājušās, radot nepieciešamību pēc papildu finansējuma, lai nodrošinātu nepārtrauktu neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem.
NMPD brigādes 2025.gadā ir devušās vairāk nekā 332 000 izsaukumos, kopumā mērojot vairāk nekā 13,5 miljonus kilometru. Katru dienu visā Latvijā izsaukumiem ir gatavas līdz pat 201 NMPD brigādei, kas izvietotas vairāk nekā 112 dislokācijas vietās visā Latvijas teritorijā.