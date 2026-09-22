Dārglietu zādzība par 22 500 eiro beidzas ar pakaļdzīšanos Jelgavā un brīdinājuma šāvieniem
Šī gada 10. septembrī Valsts policijā saņemta informācija par zādzību no juvelierizstrādājumu veikala Bauskā. Nekavējoties tika uzsākts kriminālprocess par zādzību organizētā grupā, iegūti foto un video materiāli ar personām, kas veica šo noziedzīgo nodarījumu, skaidrota personu identitāte un uzsākti meklēšanas pasākumi. 2026. gada 17. septembrī divas no trīs iesaistītajām personām aizturētas pakaļdzīšanās laikā Jelgavā. Abām personām piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums.
2026. gada 10. septembrī Valsts policijā saņemta informācija, ka Bauskā trīs vīrieši iegājuši kādā juvelierizstrādājumu veikalā un nozaguši dārglietas, kuru kopējā vērtība ir 22 500 eiro. Nekavējoties Valsts policijā tika uzsākts kriminālprocess, īstenoti iesaistīto personu meklēšanas pasākumi un skaidrota viņu identitāte.
Veicot mērķtiecīgus operatīvos pasākumus, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Speciālo uzdevumu bataljona (SUB) amatpersonas šī gada 17. septembrī ap pulksten 14.38 uz autoceļa A8, braucot virzienā uz Jelgavu, pamanīja “Honda” markas automašīnu ar kuru, iespējams, pārvietojas meklētās personas. Transportlīdzekļa vadītājs tika aicināts apturēt automašīnu, izmantojot gan speciālo skaņas signālu, gan bākugunis. Persona nepakļāvās amatpersonas prasībām un uzsāka bēgšanu, iebraucot Jelgavā un turpinot ceļu pa Miera ielu.
Nogriežoties uz Zemeņu ielu, transportlīdzeklis nonāca strupceļā, pēc kā pasažieris uzsāka bēgšanu ar kājām, izlecot no braucošas automašīnas. Spēkrata vadītāju, 1992. gadā dzimušu vīrieti, notikuma vietā aizturēja Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja amatpersonas. Speciālo uzdevumu bataljona amatpersona veica vairākus brīdinājuma šāvienus gaisā, pēc kā aizturēja arī pasažieri - 1994. gadā dzimušu vīrieti.
2026. gada 18. septembrī tiesa piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu – 1994. gadā dzimušajam, savukārt otrai personai jau bija spēkā esošs tiesas spriedums par apcietinājuma piemērošanu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 175. panta ceturtās daļas par zādzību, ja to izdarījusi organizēta grupa. Par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.
Visas trīs zādzībā iesaistītās personas jau iepriekš nonākušas policijas redzeslokā par analoģisku noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Valsts policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka šis organizētais grupējums jau ilgstoši nodarbojas ar zādzībām no juvelierizstrādājumu veikaliem Latvijas teritorijā.
Trešā persona joprojām tiek aktīvi meklēta.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.