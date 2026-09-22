Aizsardzības ministrs Izraēlā meklē iespējas stiprināt Latvijas pretgaisa aizsardzību
No 21. līdz 24. septembrim aizsardzības ministrs Raivis Melnis uzturēsies vizītē Telavivā, Izraēlā, lai stiprinātu Latvijas un Izraēlas divpusējo sadarbību aizsardzības jomā, īpašu uzmanību pievēršot sadarbībai aizsardzības industrijā.
“Izraēlai, tāpat kā Ukrainai, ir būtiska pieredze mūsdienu karadarbībā un savas valsts aizsardzībā. Latvijai ir svarīgi mācīties no šīs pieredzes un izmantot to mūsu aizsardzības spēju un Nacionālo bruņoto spēku stiprināšanā. Vizītes laikā vēlamies iepazīt Izraēlas pieredzi un tehnoloģiskos risinājumus, kā arī meklēt jaunas sadarbības iespējas, kas sniegtu praktisku ieguldījumu Latvijas drošības stiprināšanā,” uzsver aizsardzības ministrs Melnis.
Vizītes laikā Melnis tiksies ar Izraēlas aizsardzības ministru Izraelu Kacu (Israel Katz) un citām augsta līmeņa amatpersonām. Tāpat ministrs apmeklēs Izraēlas aizsardzības industrijas uzņēmumus, lai iepazītos ar to piedāvātajiem risinājumiem un pārrunātu potenciālās sadarbības iespējas, tostarp Latvijas pretgaisa aizsardzības spēju stiprināšanā.
Šobrīd sadarbība starp Latviju un Izraēlu aizsardzības nozarē galvenokārt notiek divpusējo tikšanos un konsultatīvu pārrunu ietvaros, kā arī militāro iepirkumu jomā.