Trešdien Latviju pārņems drēgns laiks - daudzviet gaidāms lietus
Tuvākajā diennaktī Latvijā gaidāms lietus un laiks būs drēgns, prognozē sinoptiķi.
Naktī uz trešdienu lietus no Latgales pārvietosies uz Vidzemi un Zemgali, savukārt Kurzemē nelīs un mākoņu būs maz. Ziemeļu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu 8-13 metri sekundē, Rīgas līča piekrastē - līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +7..+13 grādiem.
Diena būs pārsvarā mākoņaina, daudzviet līs. Vējš kļūs lēnāks un iegriezīsies no austrumiem, Kurzemē būs vējaināks laiks - dienas pirmajā pusē Kurzemes piekrastē gaidāmas ziemeļu, ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs vien +11..+15 grādi.
Rīgā trešdien no rīta un priekšpusdienā gaidāms apmācies un lietains laiks, dienas otrajā pusē līs brīžiem un starp mākoņiem izsprauksies saules stari. Naktī un no rīta gaisa temperatūra pazemināsies līdz +11 grādiem un ziemeļu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 14 metriem sekundē, pilsētas ziemeļos - līdz 18 metriem sekundē. Pēcpusdienā vējš kļūs lēns un gaiss iesils līdz +14 grādiem.