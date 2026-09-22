Trešdien Latviju pārņems drēgns laiks – daudzviet gaidāms lietus
Foto: LETA
Trešdien gaidāms nepatīkams laiks.
Sabiedrība

Trešdien Latviju pārņems drēgns laiks - daudzviet gaidāms lietus

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Seko Jauns.lv Google

Tuvākajā diennaktī Latvijā gaidāms lietus un laiks būs drēgns, prognozē sinoptiķi.

Trešdien Latviju pārņems drēgns laiks – daudzviet ...

Naktī uz trešdienu lietus no Latgales pārvietosies uz Vidzemi un Zemgali, savukārt Kurzemē nelīs un mākoņu būs maz. Ziemeļu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu 8-13 metri sekundē, Rīgas līča piekrastē - līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +7..+13 grādiem.

Diena būs pārsvarā mākoņaina, daudzviet līs. Vējš kļūs lēnāks un iegriezīsies no austrumiem, Kurzemē būs vējaināks laiks - dienas pirmajā pusē Kurzemes piekrastē gaidāmas ziemeļu, ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs vien +11..+15 grādi.

Rīgā trešdien no rīta un priekšpusdienā gaidāms apmācies un lietains laiks, dienas otrajā pusē līs brīžiem un starp mākoņiem izsprauksies saules stari. Naktī un no rīta gaisa temperatūra pazemināsies līdz +11 grādiem un ziemeļu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 14 metriem sekundē, pilsētas ziemeļos - līdz 18 metriem sekundē. Pēcpusdienā vējš kļūs lēns un gaiss iesils līdz +14 grādiem.

Tēmas

LaikapstākļiLaika ziņas

Citi šobrīd lasa