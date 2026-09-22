Mežotnes pilī durvis vērs jauna ekspozīcija par fon Bukshēvdenu dzimtas mantojumu
No 27. septembra Mežotnes pilī apmeklētājiem būs pieejama jauna ekspozīcijas telpa “Manas vecvecmāmiņas salons. Fon Bukshēvdenu dzimtas mantojums”, kurā būs iespējams iepazīt vācbaltiešu dzimtas vēsturi, kultūras mantojumu un vairākus gadsimtus senus ģimenes stāstus.
Salona iekārtojuma pamatā ir vācbaltiešu pētnieces Aleksandras Kristīnes Belkiusas dāvinājums Rundāles pils muzejam – 18. gadsimta klasicisma stila salona mēbeles un sadzīves priekšmeti. Tie vairāk nekā divu gadsimtu laikā piedzīvojuši gan muižu laikmeta spožumu, gan 20. gadsimta vēsturiskos satricinājumus.
Ekspozīciju papildina Belkiusas sastādīts fon Bukshēvdenu dzimtas ciltskoks, kas ļaus apmeklētājiem izsekot dzimtas vēsturei vairāku paaudžu garumā.
Dzimtas saknes Baltijā meklējamas 700 gadu senā pagātnē
Aleksandras Kristīnes Belkiusas dzimtas saknes Baltijas valstīs atrodamas jau aptuveni 700 gadus senā pagātnē. Dzimtas mantojuma atgriešana tā vēsturiskajā izcelsmes reģionā un iespēja plašāk stāstīt par latviešu un baltvāciešu kopīgo vēsturi bijis viens no galvenajiem dāvinājuma iemesliem.
Lai arī priekšmeti nodoti Rundāles pils muzejam, to eksponēšanas vietai izvēlēta Mežotnes pils. Šī vieta dāvinātājai kļuvusi īpaši tuva un nozīmīga, turklāt fon Bukshēvdenu dzimtas raduraksti caur laulības saitēm saistīti ar grāfiem fon Mēdemiem un Kurzemes hercogieni Doroteju, kura dzimusi Mežotnē.
Mēbeles piedzīvojušas kara postījumus
Rundāles pils muzeja speciālisti, respektējot dāvinātājas vēlēšanos, saņemtajiem priekšmetiem veikuši tikai nepieciešamāko restaurāciju un konservāciju. Tādējādi eksponāti saglabājuši arī savas lietošanas pēdas un ar tiem saistīto vēsturisko stāstu.
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Uz mēbeļu virsmām joprojām redzamas intensīvas lietošanas pēdas, kā arī ģimenes pārcelšanās laikā līmētās adrešu birkas. Daļa salona iekārtas gājusi bojā Drēzdenes bombardēšanā Otrā pasaules kara laikā.
Savukārt dažas kumodes, ko padomju armijas karavīri mēģinājuši atvērt ar spēku, kara postījumus tomēr pārcietušas.
Iespējams, mēbeles darinājis vietējais amatnieks
Klasicisma periodam raksturīgie dekori un mēbeļu tehniskais izpildījums liecina, ka garnitūra, visticamāk, izgatavota 18. gadsimta beigās. Savulaik tā bijusi daļa no Iļģuciema apkaimes Baltās muižas interjera.
Saskaņā ar ģimenes atmiņām 19. gadsimta beigās, ģimenei pārceļoties no Baltās muižas uz Vāciju, mēbeles paņemtas līdzi.
Baltā muiža dzimtas īpašumā nonāca 1781. gadā, tādēļ pastāv iespēja, ka mēbeļu garnitūra pēc pasūtījuma darināta pie kāda Latvijas amatnieka, lai jauno īpašumu iekārtotu atbilstoši tā laika modernākajām klasicisma tendencēm.
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Ja šis ģimenes stāsts ir patiess, ekspozīcijā apskatāmās mēbeles ir unikāls vietējās amatniecības meistardarbs, kas ļauj izzināt 18. gadsimta nogales gaumi un interjera kultūru.
Ekspozīcija iekļauta pils pamatekspozīcijā
Ekspozīcija “Manas vecvecmāmiņas salons. Fon Bukshēvdenu dzimtas mantojums” iekļauta muzeja pamatekspozīcijā, un tās apskate būs pieejama ar Mežotnes pils apmeklējuma biļeti.
No 1. oktobra mainīsies arī Mežotnes pils darba laiks. Pirmdienās un otrdienās pils būs slēgta, bet no trešdienas līdz svētdienai apmeklētāji to varēs apmeklēt no plkst. 10.00 līdz 17.00.