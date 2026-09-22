Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka pret personu nav vērsts noziedzīgs nodarījums.
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Šodien 14:02
Bezvēsts pazudušais Inārs Brūveris atrasts miris
Bezvēsts prombūtnē bijušais Inārs Brūveris atrast bez dzīvības pazīmēm. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka pret personu nav vērsts noziedzīgs nodarījums.
1957. gadā dzimušais Inārs Brūveris 21. septembrī ap plkst. 8.00 izgāja no savas dzīvesvietas Jāņupē, Olaines pagastā, lai dotos sēņot. Pēdējo reizi ar viņu bija iespējams sazināties pa mobilo tālruni tajā pašā dienā, taču mājās vīrietis vairs nepārnāca, un policija sāka viņa meklēšanu.
Valsts policija bija aicinājusi iedzīvotājus iesaistīties vīrieša meklēšanā un ziņot par jebkādu informāciju, kas varētu palīdzēt noskaidrot viņa atrašanās vietu. Pēc vīrieša atrašanas meklēšana ir pārtraukta.
Plašāku informāciju par vīrieša nāves apstākļiem Valsts policija šobrīd nesniedz.