Asfalta agonija Imantā: cik ilgi Rīgas bedre gaida savu likvidāciju?
Braucat ar velosipēdu Imantā, pa jauno veloceliņu, bet pēkšņi nokrītat un atmostaties slimnīcā. Jautājat ārstam, kas noticis, bet viņš atbild – jūs iekritāt jaunajā Imantas metro līnijā. Protams, runa nav par reālu metro, bet gan par pamatīgu bedri veloceliņa vidū.
360TV raidījums “Sadursme 360” turpina pētīt, cik ilgi var aizņemt vienas bedres labošana. Bedre Imantas mikrorajonā ir pamatīga izmēra. Lai tai tiktu pāri, pat jāizpleš kājas teju špagatā – ar vienu soli to pārkāpt nav iespējams. “Sadursme 360” augustā vērsās Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamenta, lai noskaidrotu, kā vispār šī bedre radusies.
“Patreizējā situācijā būvnieks pārbaudīja lietus kanalizāciju, kas aizgāja uz kolektoru, un konstatēja, ka lietus kanalizācijas pievadā ir caurums. Kā rezultātā veidojās tas izskalojums. Lietus kanalizācija atrodas divu ar pusi metru dziļumā, un neviens neparedzēja, ka viņa varētu kaut kādā veidā saplīst,” skaidro Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora vietnieks inženiertehniskajos jautājumos Peteris Sabļins.
Pēc iepriekšējās sarunas tika solīts, ka darbiem jābūt pabeigtiem 11. augustā. 12. augustā bedres vairs nebija, tomēr mietiņi bija palikuši, un veloceliņa platumā asfaltā izzāģēts caurums. “Sadursme 360” ar Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamentu sazinājās vēlreiz, lai noskaidrotu, kad darbi tiks pabeigti līdz galam, saņemot atbildi, ka bojājums ir novērsts ar pagaidu risinājumu.
Uz šo brīdi ir pagājis pusotrs mēnesis. Bedre ir vēl turpat, kur tā bija augustā. Tikai tagad ir uzliktas aizsargbarjeras un arī ceļa zīmes. No iepriekšējās reizes vairs nav nekādas rosības, tikai norobežots vēl vairāk. Vēršoties departamentā jau trešo reizi, reportierus novirzīja pie “Rīgas ūdens” pārstāvjiem.
“Šodien notika tikšanās būvniekiem ar Ārtelpas un mobilitātes departamentu, kur ir panākta provizoriska vienošanās par to, cik liels šis asfaltēšanas darba apjoms būs. Un jau rīt būvnieki izņems asfaltēšanas darba atļauju, bet fiziski, es domāju, ka tas tik ātri vēl nesāksies. Visticamāk, nākamajā nedēļā varētu šiem asfaltēšanas darbiem pieķerties,” norāda SIA "Rīgas ūdens" vecākais komunikācijas speciālists Sandris Vanzovičs.