Pēc sākotnējās informācijas, pusaudzei ir nosliece uz klaiņošanu un viņa, iespējams, atrodas Ogrē.
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Šodien 13:17
Meklē 2012. gadā dzimušo Elzu Inesi Luiku; meitene, iespējams, atrodas Ogrē
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirkņa amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2012. gadā dzimušo Elzu Inesi Luiku.
Meitene šā gada 17. septembrī ap plkst. 16.00 izgāja no savas dzīvesvietas Alūksnē un līdz šim brīdim nav atgriezusies. Pēc sākotnējās informācijas, pusaudzei ir nosliece uz klaiņošanu un viņa, iespējams, atrodas Ogrē.
Pazīmes: augums ap 165 cm, vidējas miesas būves, mati līdz pleciem sarkanā krāsā. Apģērbs: brūngana jaka, virs tās melna veste, pelēkas sporta bikses, kājās „Nike” sporta apavi.
Valsts policija aicina aplūkot meitenes attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir jebkāda informācija par viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruni 112 vai 64301413!