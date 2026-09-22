Rundāles pils muzejā notiks priekšlasījums par Francijas apgaismību Baltijā un izcilā domātāja Voltēra ietekmi
Sestdien, 26. septembrī, plkst. 12.00 Rundāles pils muzejā notiks Dr. Sofijas Tērneres (Sophie Turner) priekšlasījums “Francijas apgaismība Baltijā: mīti un mantojums”. Pasākums norisināsies hercoga bibliotēkā, kur vēl tikai līdz 27. septembrim apskatāma vienas gleznas izstāde – šveiciešu mākslinieka Žana Ibēra darbs “Voltēra pēdējās vakariņas”.
Priekšlasījumā Dr. Sofija Tērnere, Igaunijas Mākslas akadēmijas lektore un Kadriorgas mākslas muzeja vieskuratore, pievērsīsies Francijas kultūras ietekmei Baltijas reģionā. Stāstījums būs balstīts uz neseniem pētījumiem par agrīnajām franču kolekcijām Igaunijas muzejos un bibliotēkās, kā arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Rundāles pils muzejā. Aplūkojot franču apgaismības laikmeta vēsturi kopsakarībā ar materiālo kultūru – mākslas darbiem, grāmatām, manuskriptiem un arhitektūras pieminekļiem –, iespējams rekonstruēt un atklāt vietējo stāstu par franču ietekmi, kas ne vienmēr ir uzreiz pamanāma. Priekšlasījumā lektore veltīs uzmanību mazāk zināmiem vēstures naratīviem un zudušiem stāstiem par franču ideju mantojumu un tā uztveri gadsimtu gaitā.
Pasākumā piedalīsies arī Oksfordas Universitātes profesors un Voltēra fonda direktors Nikolass Kronks (Nicholas Cronk), kurš sniegs īsu ieskatu no Oksfordas Universitātes deponētajā Žana Ibēra gleznā “Voltēra pēdējās vakariņas”. Šajā provokatīvajā darbā apgaismības domātāji attēloti kā “Svētā vakarēdiena” dalībnieki ar Voltēru centrā, domātājam sludinot saprātu un zinātni kā jaunās sabiedrības vērtības.
Hercoga bibliotēka pasākumam nav izvēlēta nejauši – Kurzemes un Zemgales hercogs Pēteris bija dedzīgs apgaismības atbalstītājs, kurš savā grāmatu kolekcijā krāja Voltēra un Didro darbus, kā arī 1775. gadā Jelgavā dibināja pirmo augstākās izglītības iestādi Latvijas teritorijā – Academia Petrina.